蔡總統恭喜拜登當選 期待共同努力貢獻國際

美國主流媒體8日報導，大選關鍵賓夕法尼亞州的20張選舉人票已由民主黨總統候選人拜登贏得，讓他跨過當選門檻。拜登陣營宣布，拜登美東7日晚間8時（台北8日上午9時）將對全國發表談話。

由於拜登今年1月也曾透過推文恭喜蔡總統連任，蔡總統今天轉發了拜登當時推文，並恭賀贏得美國總統大選。

蔡總統推文指出，現在輪到她祝賀拜登和賀錦麗當選總統和副總統，雙方過去建立關係上所堅持價值是前所未有強健，她期待共同努力，增進彼此的友誼，並為國際社會帶來貢獻。