地上權釋出 高雄、台中熱翻

積極開發五都地上權案已成為當前的重點土地政策。財政部國產署指出，全面盤點公有地後擬具的釋出計畫處，將以高雄市、台中市兩市為核心。2020年來高雄市有十宗、5.1公頃，台中市則為七宗、2.8公頃，溢價率上看五成；2021年還有台中車站附近的都心地上權、合計面積約3.8公頃，面積比兩座世貿三館（1.6公頃）還多，可創造的經濟效益相當龐大。

財政部地上權案的推出，一直都以台北市大面積土地為主，現幾乎已全數釋出了。官員表示，由於北市幾乎無案可推，這兩年地上權市場將是高雄、台中的天下，國產署持續釋出高雄、台中市中心的地上權案件，尤其2021年下半年，配合台中大車站暨干城再生整體規劃推出八宗干城地上權案，干城案一旁是知名景點宮原眼科冰淇淋、另一側是台中車站，距離一中街僅2公里，堪稱台中都心地上權。

雖台中干城案件分成八宗地上權，但官員指出，土地皆為相鄰區域，廠商可選擇特定臨近標案、自行打造商圈聚落，同時結合旁邊景點創造規模經濟效益。

2020年台中地上權案件也有代表作，兩件台中車站至一中街中間的都心地上權，其中之一上半年標脫，得標廠商以4.56億元取得70年期、近2千坪精華地段土地使用權，溢價率不到2％，堪稱超高CP值。

官員分析，台中市近年來人口成長快速，2017年人口數就衝破280萬人、超車高雄成為全台第二大城，僅次於新北市402萬人水準，而且土地價格相對北高兩都便宜，吸引廠商青睞。

台中市之外，國產署指出，高雄市是另一個地上權最夯的地區，尤其鳳山最搶手，近一年來標的溢價率不斷攀高，甚至高達五成以上，而高雄前鎮區地上權案溢價率也多在一成以上。

官員分析，高雄地上權案幾乎都是住宅用地，頗具開發商機，因此時常見到搶標情況，例如上半年鳳山區前鎮高中標的，因臨近捷運站、美式賣場、高雄機場等黃金地段，三家廠商同時出手搶標，溢價率拉高到58.94％。

高雄前鎮區的夢時代商圈、左營區高鐵站、鳳山區凱旋夜市等地區也因生活機能、交通位置、商機等亮點，建商搶插旗蓋建案。國產署表示，打鐵要趁熱，預計2021年將推出更多高雄地上權案。