安心旅遊補助落幕 林佳龍：觀光效益顯著

安心旅遊補助10月底落幕，交通部長林佳龍今天在臉書表示，安心國旅方案刺激1780萬人次出遊，民眾每趟出遊都帶動食宿遊購行消費，觀光效益達新台幣618億元，是政府投入預算點火的7倍。

林佳龍在臉書表示，安心旅遊補助在10月底落幕，也帶動1780萬人次旅客出遊，國人每趟出遊，都帶動食宿遊購行消費，觀光效益相當可觀。

林佳龍說，過去台灣每年出國人次1700萬，因為旅遊在國外的消費達8000億，因為疫情，國人在國外的消費大減96%，本來要花在國外的錢，在政府鼓勵下，留在台灣消費，促成內需成長的動力。

林佳龍指出，台灣第三季GDP成長率達3.3%，在全球經濟深受武漢肺炎疫情重創下，不僅一枝獨秀，也是四小龍之首。

林佳龍並提到財訊社長謝金河說GDP成長的2大主因，一個是第三季出口旺，有2個月超過300億美元，另一個是國旅及三倍券引爆內需，使第三季的國內消費成長5.09%。其中由交通部7至10月的安心國旅補助，更是帶動經濟成長的助攻手。

林佳龍說，年初武漢肺炎疫情來得快又急，台灣位在海嘯第一排，尤其觀光產業首當其衝，交通部迅速擬定紓困、復甦、振興三部曲，力求經濟保溫不崩盤，目前看來，努力有所成效。

他指出，距離敞開國門還有一段時間，交通部會繼續陪伴觀光產業，並加強國際觀光夥伴合作，積極部署復甦後的國際合作交流，期待國門大開那天，用更堅強的陣容，歡迎世界旅客到來。