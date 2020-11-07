「彭淮南防線」被破隔日 彭淮南現身談匯率

擁有全球金融雜誌14A肯定的前央行總裁彭淮南，他退休後，雖仍是政府高層徵詢意見的重要對象，但謹守分際，幾乎未現身過，更絕少就政策發表意見，但在周五，自1998年彭淮南上任以來，新台幣對美元匯價嚴守了二十多年的28.5防線，盤中被龐大的熱錢衝破的次一日，彭淮南現身了。

今天上午，他無預警的在一公開場合出現，並就非常敏感的匯率議題，回答了記者的詢問。

首先，對於新台幣兌美元匯價今年以來呈強勢表現，新台幣堪稱為全亞洲最強貨幣的看法，彭淮南說 ，依據他的觀點，新台幣對美元的匯價表現，很簡單，就八個字－「讓市場機制來決定」，市場上透過供須雙方而決定出來的價格，是最適的市場價格，我們對市場價格要予以尊重。

關於匯率的第二個問題是，周五新台幣兌美元匯率盤中一度突破28.5元，這個價格之所以重要，是因為，這是彭淮南1998年初上任以來，新台幣兌美元匯率的最低價位，一般市場上的看法，認定此乃新台幣兌美元匯率牢不可破的地板線，並稱之為「彭淮南防線」。

此價位一旦失守，仍可能反應臺灣央行長期固守的匯率區間，出現新的修正，甚至市場會因此一預期，導致大量美元賣壓傾巢而出，而周五盤中才剛突破，馬上就被央行緊急拉回，可見央行對此目標價位也是高度重視。而好久未見的彭總裁，也相當「巧妙」的在第二天出現了，他關於這部分的談話，更受到各界矚目。

彭淮南也沒有閃躲，他直接說，既然新台幣兌美元匯價，是由市場交易機制來決定的，那，「也就沒有什麼守在那個防線的問題。」

言簡意賅的他，留下這一金句，就走了。反而是市場開始根據「如是我聞」做各種衍生的解釋。一般看法多認為，彭主動出來透過接受訪問的發言，是有意義的，他想表達：目前情況，跟以前有很大的不同了，28.5不再是天條，大家要相信央行、相信楊金龍團隊，根據市場供需現象，在外匯市場上的對應和安排，「彭淮南防線」這五個字不再有意義，拿掉它吧！