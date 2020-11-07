勞保年金領了不能更改給付方式？這1招搶救

雖然勞保制度看似岌岌可危，但目前仍有的權益還是不能忽略！像是勞保老年給付，勞工在符合請領條件的時候就可以依照自身需求快去請領，目前有「一次領取」與「按月領取」2種方式，開始給付後就不能更改請領方式了，為避免勞工誤選請領方式，勞保局提供簡訊通知服務，收到簡訊後如果想更改給付方式，可以馬上用書面或電話連絡勞保局承辦人員辦理變更。

依照《勞工保險條例》規定，老年給付經勞保局核付後，就不能變更給付方式。勞保局雖然會不斷宣導、提醒勞工要審慎選擇，但仍有勞工在老年給付款項入帳後才反悔，並以勾選錯誤或非本人意願等為由要求改領，造成不少糾紛。

為了讓勞工在送出申請書後，能夠再次確認所選擇的給付方式是否切合自身需求，及安心等候入帳，勞保局從99年開始陸續推出「勞保年金」及「勞保老年一次給付」手機簡訊通知服務，退休勞工只要在勞工保險老年給付申請書上填寫手機號碼，勞保局在完成收件受理後，就會主動發送手機簡訊。

簡訊中除了通知勞工已收到申請書以外，還會告知所申請的給付方式是年金或一次給付。但勞保局表示，簡訊通知是服務性質，不能以沒有收到簡訊為由，在給付發出之後還要求改領。

如果勞工在收到簡訊之後想要更改給付方式，需要盡速通知勞保局，以免等到開始給付之後就不能變更了。變更申請給付的手續，需要用書面資料或先以電話連絡勞保局承辦人員辦理變更手續，直接用簡訊回覆無法完成變更手續。

勞保三種老年給付差異

勞保老年的給付有老年年金給付、老年一次金給付及一次請領老年給付3種計算及領取方式。在民國97年12月31日之前有勞保年資的勞工，才能選擇一次請領老年給付；在民國98年1月1日勞保年金施行後初次參加勞工保險的人，則適用老年年金給付或老年一次金給付。

老年年金：

勞保年資滿15年可「月領」年金給付，勞保年資沒有上限規定，年資越久領越多。依下方2公式計算計算老年給付金額、擇優發給。

第一式：平均月投保薪資*年資0.775%+3000元

第二式：平均月投保薪資+年資+1.55%

老年一次金：

勞保年資不滿15年，60歲以前年資每滿一年，按平均月投保薪資發給一個月；60歲以後請領，勞保年資最多再計算5年。

一次請領老年給付（適用97年12月31日之前有勞保年資的勞工）：

(1)60歲以後：年資每滿一年給付1個月；年資超過15年者，超過部分每滿1年給付2個月，合計最高以45個月為限。

(2)60歲以後繼續工作：勞保年資最多再計算5年。

(3)60歲以前+以後：給付月數最多計算到50個月。

勞保局表示，退休勞工可利用勞保局提供的勞保老年給付試算服務，並衡量個人的經濟狀況及需要，慎重做出對自己最有利的選擇，在檢查申請書填寫的內容及勾選的給付方式等資料無誤後，親自簽名再送件申請，保障自己的權益。

（文章來源：好險網、文／李瑞瑾）

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