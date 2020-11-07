健保調漲、地價稅開徵…本月11項新制一次看

11月有多項新制上路，除了健保將調漲費率、有新藥納入給付之外，還有地價稅開徵、人口普查等重要措施要注意。在生活方面，有民間發起、延續政府國旅補助的「住宿進擊券」上路，6間都會區郵局調整營業時間等消息，總共11項新制措施一次為大家掌握。

1. 健保費將宣布調漲

11月將檢討健保費調漲議題，衛福部長陳時中日前就拋出健保費勢必會調整的態度，他強調，健保漲不漲會從整體公平性、需要性做考量。

但目前健保的安全準備只有1.88個月，到了2021年底更將只剩0.54個月，遠遠低於1個月安全水位，因此各界都預期，11月宣布調漲健保費的機率大增。

2. 多款新藥納入健保給付

健保署將治療卵巢癌及三陰性乳癌、濾泡淋巴瘤及甲狀腺髓質癌的三款藥物納入健保給付。其中三陰性乳癌被稱為「乳癌最惡性殺手」，一次的標靶療程要價230萬元以上，納入健保給付之後，平均可為每位患者省下170萬元的治療費用，預估會有150名病患受惠，新制預計今年11月1日生效。

除了三款新藥之外，還有生物製劑rituximab將擴增給付，可用於中度至重度尋常性天疱瘡病患，預計將有約600名病患受惠。

3. 地價稅開徵

地價稅從11月1日開徵，期限至11月30日截止，財政部表示，在12月2日前繳納完成免徵滯納金，但12月3日後才繳稅，每2日要加徵1%滯納金，最高可加徵15%，逾期超過30天未繳，將移送強制執行。

今年財政部也放寬4大便利商店繳納金額上限到3萬元；信用卡繳稅也從「限本人」放寬為「不限本人」；並開放行動裝置查稅、繳稅，不須自然人憑證或工商憑證即可上網完成。

4. 人口普查

主計總處將於今年11月開始進行10年1次的人口普查，透過了解各地實際人口分布、家庭組成、長期照顧、托育照顧、就學就業、使用語言及居住情形等現況，作為施政方針的參考，民眾填報的普查資料絕對保密，民眾可以放心接受訪問。

主計總處表示，本次普查預計動員約1萬6千多名普查人員，訪問120多萬家戶，除了可以接受普查員的訪問，也可以自行上網填報並參加抽獎。如果受訪民眾有任何疑慮，可以上網查證，或致電行政院主計總處及市(縣)政府、鄉(鎮、市、區)公所詢問，或透過「165 反詐騙專線」查詢。

5. 6間郵局調整營業時間為「12:00~19:30」

中華郵政公司為配合都會地區民眾生活型態及上班族用郵需求，調整6處郵局營業時間從中午12時至下午7時30分。從11月1日起，臺北光華郵局、臺中永安郵局、高雄新田郵局開始變更營業時間；從11月15日起，永和中山路郵局、桃園民生路郵局、臺南興華街郵局三間郵局調整營業時間。

中華郵政表示，6處郵局調整營業時間後，民眾用郵權益不受影響，招領掛號函件提供民眾免費申請改投至上班地點或新地址；用郵及金融部分，中午12點以前可到鄰近郵局辦理，或利用網路郵局、e動郵局、網路ATM等其它替代服務措施。

6. 民間國旅補助「500元進擊券」上線

由民間觀光業者發起的「住宿進擊券(https://www.save500.tw/)」可折抵500元住宿費用，預計發行1000萬張實體券，目前已有近400家旅宿業者報名參加，補助期間從11月起至明年12月底。

民眾只要在入住之前確認旅宿業者是否有加入計畫，再填寫入住登記表單，然後在入住時出示認證畫面，可以直接折抵訂房費用500元。

7. 危老小基地重建給予容積獎勵

為促進被建物包圍的小型危老建築基地重建，內政部通過危老建築容積獎勵辦法修正草案，針對建築基地未達200平方公尺、鄰接屋齡均未達30年，且無法與新屋整合的合法老舊建築物基地給予基準容積2%的容積獎勵，提供誘因加速危老建築重建。新容積獎勵將於11月公告上路。

8. 台灣豬標章開放申請

政府明年(110年)元旦起將開放含萊克多巴胺的美豬進口，為了讓民眾能輕鬆分辨國產豬，農委會特別發行「台灣豬識別標章」，供民眾選購時參考。首批開放申請已經有超過1萬間餐飲業者申請，如果未經申請通過就擅自使用，或是不實使用此標章，都將依據食安法開罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

9. 屏東公共自行車改採累積制

屏東公共自行車Pbike營運滿6周年，雖然使用人數突破335萬人次，但每年虧損逾千萬元。11月1日起改採累積費率制，以30分鐘為一級距，前30分鐘免費，之後每30分鐘開始收費，一卡通10元、信用卡20元。

10. 和泰共享計程車上線

和泰車旗下和泰聯網公司投入「附駕型共享汽車」服務領域，將成立Yoxi計程車隊大平台，採App叫車服務，11月19日正式上線，和泰車計畫三年內全台布建完成，一般個人只要是5年內的Toyota汽車且擁有執照，即可申請加入，預估規模達5000台車時即可損益兩平。

11. 日本擬開放72小時出入境免隔離

日本研擬開放台灣、韓國、中國大陸等商業貿易往來頻繁的國家地區，以商務條件為目的前往可享72小時出入境免隔離，但必須接受新冠肺炎篩檢，入境日本後不得使用大眾交通工具，也須避免前往人潮眾多的公共場所，同時要提出活動範圍計畫書，包括停留飯店、工作地點等資訊，預計最快11月中實施。

（文章來源：好險網、文／李瑞瑾）