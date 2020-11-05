二戰以來 白宮主人與中華民國的恩怨情仇

美國新任總統即將出爐，回顧歷史，自1941年美國介入二戰後，蔣中正總統一直與美國總統維繫互動關係。期間風風雨雨，歷經恩怨情仇，但無論雙邊是冷或熱，台美關係，始終是影響台灣處理國際關係的主旋律。

1943年，羅斯福邀請邱吉爾、蔣中正參與開羅會議，確立戰後中國將作為世界4強，會後發布《開羅宣言》，要求日本將台灣澎湖歸還中華民國；同年，蔣宋美齡訪美在國會演講，蔣中正與美國的關係達到頂峰。

但史迪威事件讓雙方關係惡化，繼任的杜魯門先與蘇聯簽署雅爾達密約，又在國共內戰爆發之際，對中華民國禁運軍火，甚至在國軍兵敗如山倒之際譴責蔣中正政府。

但韓戰爆發讓杜魯門改變對台政策，派遣第七艦隊巡防台海。之後艾森豪當選，進一步與我國簽署共同防禦條約，1960年更訪問台灣，與蔣中正共乘敞篷禮車前往圓山飯店，艾森豪是唯一在任內造訪台灣的美國總統。

1969年，反共聞名的尼克森擔任總統，儘管他曾6度訪台，蔣中正夫婦親自接機，邀請入住士林官邸，但就任後尼克森改變立場，訪問中國並簽署《上海公報》。

1978年，卡特政府決定與中共建交，台灣陷入孤立，美方以《台灣關係法》維繫台美關係。隨後，雷根政府與大陸簽署《八一七公報》，但對台提出六項保證。

柯林頓政府對台友好，同意李登輝訪問美國康乃爾母校，使李成為首位出訪美國的中華民國總統，1996年台海危機更派出兩個航母戰鬥群進入台海。

小布希當總統後，本想強化對台關係，然而扁政府的兩岸政策讓陷入中東泥沼與大陸衝突的美國深感困擾，公開批評扁是「麻煩製造者」，台美互動陷入僵局。

馬英九總統採取親美和中政策，台美關係回溫。蔡英文執政後，川普全面挑起中美衝突，並升高中美兩國的軍事對峙氣氛，台美關係持續升溫。

（中國時報 季節）