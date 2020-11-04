北市議會通過修正條例 銷售萊豬開罰6至10萬

台北市議會5日通過國民黨提案修正「台北市食品安全自治條例」，增訂罰則，只要販售含萊劑豬肉可罰6至10萬元，按次處罰。民進黨雖提案反制，表決仍通過國民黨版。

台北市議會下午召開定期大會，審查國民黨提案修正「台北市食品安全自治條例」時，民進黨議員王閔生發言說，他代表黨團幹事長身分，提修正動議，內容為北市販售肉品檢出萊克多巴胺（乙型受體素的一種），並訂罰鍰，且可按次處罰。

國民黨議員連番發言認為不合程序，議場頓時混亂，議長陳錦祥提協商，在議場議員認為可直接表決。經表決後，民進黨團提案遭否決。

王閔生說，民進黨團提修正動議是針對所有肉品，為何販售含萊劑美豬有罰則，其他肉品不用開罰，國民黨不是為北市市民食品安全，是政治操作，他代表民進黨團強烈抗議。

王閔生發言後，引發多名國民黨議員不滿，頻在議場大聲呼喊，再度讓議場陷入混亂，陳錦祥宣布休息。議會大會最後通過由國民黨提案修正的「台北市食品安全自治條例」。

市議會國民黨團書記長陳重文接受聯訪表示，民進黨團應透過正常程序提案，提修正動議多此一舉，國民黨是反對程序，北市府先前就有針對含萊劑美豬條例，國民黨提案是增訂罰則，民進黨團才是政治操作。

他說，市議會通過後，北市府會把此案送至行政院核定，若被行政院否決，會準備聲請釋憲。

北市議會法規委員會10月21日審議由國民黨提案修正「台北市食品安全自治條例」，通過增訂第17條之一，內容為違反第9條之一，即豬肉不得檢出萊克多巴胺，可處新台幣6萬元以上、10萬元下罰鍰，按次處罰。

修正自治條例需經議會三讀通過，因增列罰則，需送行政院核定。議會大會10月28日審議此案時，民進黨議員以離席、不出席表達抗議，此案當時未審。

台北市衛生局指出，依「台北市食品安全自治條例」第9條之一規定，北市販售豬肉「不得檢出」萊克多巴胺，但未訂罰則。

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