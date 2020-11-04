走過疫損 工研院估：台製造業一年內復原

新冠疫情全球流行，極度傷害經濟活動，工研院產科國際所持續觀察的台灣製造業變動，今年和國際間同樣出現整體製造業產值衰退，基於全球經濟正緩步回暖，工研院IEKCQM預測團隊4日表示，2021年臺製造業四大業均可望回到正向成長，全年製造業產值將有19.68兆元的規模，年增率約4.75％。

工研院IEKCQM估測的2020年製造業產值約有18.79兆元，較2019年衰退4.05個百分點，而2021年估測4.75％的年增，等於一年的時間，台灣製造業整體就回到疫情爆發之前的動能和表現，甚至超過2019年的19.26兆元製造業產值。

工研院IEKCQM預測團隊表示，隨著各國逐步解封、經濟活動陸續重啟，全球經濟自谷底逐步回溫、各國政府推動紓困與振興措施、新興科技應用持續擴展；輔以國內民間消費信心回升及廠商擴大投資等多重利多因素，可望挹注臺灣製造業產值成長動能。

工研院產科國際所長蘇孟宗表示，現在大家都關注於美國總統選情的結果，也擔心選後新象會帶給台灣產業的影響，事實上，有兩件事在大選之前已經在主導台灣的發展方向。

包括全球化和數位化的大趨勢，對年輕世代的就業、中小企業、服務業的作業流程，另外疫情變動和美中科技戰這兩項近因，均影響到製造業業的發展，即使結果是川普連任，也有可能不同的情境，廠商都需要持續關注美中談判的後續。