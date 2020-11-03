川普第10度軍售 美宣布售台4架無人機

川普第10度軍售 美國宣布售台4架無人機

美國國防部3日宣布，批准售台4架MQ-9B海上衛士無人機，總額約6億美元。這是美國總統川普上任後第10度對台軍售，也是近2周來的第3筆軍售案。

美國國防安全合作署（DSCA）今天發布新聞稿表示，國務院已經批准一項對台軍售，將售台4架可裝配武器的MQ-9B海上衛士無人機、2座固定地面控制站、2座移動控制站與14個選擇性有效反欺騙模組（SAASM）嵌入式全球定位系統（EGI）、SeaVue海上巡邏雷達等，總額約6億美元。

美國國務院已經將這項軍售正式知會國會。這是川普政府將精密和嚴防外洩的無人機技術出口政策放寬以來，第一項這樣的軍售案，也是川普上任後第10度對台軍售。

外電指出，這4架MQ-9B海上衛士（Sea Guardian）型無人機是由通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）建造，將與相關地面站台和代訓一併出售。

DSCA也在新聞稿中重申，這項軍售是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

新聞稿指出，軍售將能強化台灣因應當前與未來區域威脅能力，威嚇區域威脅並強化國土防禦。台灣能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中。新聞稿並強調，這項軍售不會改變區域基本軍事平衡。

美國MQ-9無人機外銷鬆綁 台灣最先取得

美國國務院3日宣布，美國同意出售台灣4架MQ-9無人機，在中國加強恫嚇之際，協助增進台灣防衛能力。美國國防部同時宣布，美國國務院正式知會國會這項軍售案。

這是川普政府在今年7月將精密和嚴防外洩的無人機技術出口政策放寬以來，第一項這樣的軍售案，金額為6億美元（約171億台幣），內容包括地面站台與人員訓練。

路透社今天稍早引述美國國會助理的話報導，美國國務院正式知會國會將出售台灣4架MQ-9無人機案，這是敲定軍售的最後一步。

路透社昨天引述消息人士的話報導，在美國國務院正式知會國會後，國會有30天時間可提出反對；不過因美國兩大黨目前都支持台灣防務，所以國會不致於反對。

這4架MQ-9海上衛士（Sea Guardian）型無人機是由通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）建造。消息人士說，儘管此型無人機可裝配武器，不過對台出售的4架MQ-9將裝置偵察設備。

路透社近數週來報導，川普政府正推動對台出售另4項精密軍備，金額為50億美元上下（約1430億台幣）。目前川普政府已對中國加大施壓，且更加擔心中國對台灣的意圖。