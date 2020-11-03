台經院：明年台灣GDP成長率 4%起跳

台灣經濟研究院3日公布2021年台灣經濟成長率預估值為4.01％，主要動力來自內需帶動，該院同時上修今年經濟成長率至1.91％，是今年來第二度上修。星展集團經濟研究部門3日也上修今、明年台灣經濟成長率，最新估測2020年GDP年增率為1.8％，2021年將達到4.2％。

上述兩家機構估測今、明年的台灣總體經濟指標，都高於主計總處目前1.66％、3.92％的估值，反映出民間機構把4％視為2021年台灣GDP年增估測的「標準配備」。永豐金控首席經濟學家黃蔭基強調，2021年的經濟表現會是「未來五年最好的一年」，並預估台股大盤指數會上14,000點。

台經院3日舉辦「2021景氣展望與產業趨勢研討會」，公布該院對於台灣經濟前景的最新評估。台經院長張建一表示，對台灣明年經濟表現深具信心，除了出口可以維持今年動能，內需熱絡將是帶動經濟景氣的主要來源，其中的投資更是在高基期下，繼續堆高，台經院估測2021年內需中，可望出現民間消費年增3.18％、民間投資年增4.64％，前者是自2020年的衰退1.61％，大幅增加4.79個百分點，是近年來極少見的數值。

星展集團最新預測則是把台灣今年GDP成長率自零調整為1.8％，2021年GDP年增則是自2.9％上調到4.2％，調整幅度在1.3～1.8個百分點。星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣第三季GDP數據優於預期，主要歸功於淨出口貢獻。該集團亦判定，台灣、大陸與越南，會是今年維持GDP正成長的三個亞洲主要經濟體。