龔明鑫：台灣新創2.0 企業注資是關鍵

國發會主委龔明鑫3日在「2020台灣產業新創投資論壇」致詞時指出，企業需要「前瞻後天」，才能決勝未來，台灣現在的新創事業增加許多，鼓勵企業界多多投資新創事業，台杉投資已有下一步的募資計畫，國發基金將會全力支持，希望大家一起打拚，一方面可以為企業本身帶來轉型機會，國發基金過去投資的新創事業也可以因企業注資，走向成長茁壯，「這是台灣新創2.0想做的事」。

龔明鑫指出，政府自2016年大力支持新創事業，作為未來產業的推動，以及新創生態的建構，啟動天使投資計畫注入新台幣20億元，截至目前已投資17億元、於100多件新創投資案中，國發基金再加碼到100億元，他已告訴創投公會，輔導並投資新創事業的作法已逐漸上軌道，一年內可以加快速度，國發基金一年內會再投入100億元，投注可以加倍、將來機會就更多。

龔明鑫表示，新創茁壯有很多方法，上市櫃掛牌IPO是方法之一，也可以成長到某程度之後，由大公司併購新創充實企業能量，企業和新創的未來合作模式有許多。「2020台灣產業新創投資白皮書」指出，參考國際新創圈慣例，企業可以採取直接投資，另成立企業創投公司或投資外部創投，或成立企業創投（Corporate Venture Capital, CVC）基金。

本次白皮書調查已有投資新創事業的台灣企業，最多為直接投資（71％）；其次是另成立企業創投公司、或投資外部創投基金，分別約32％；只有8.8％另外成立CVC。至於企業最想發展的新創事業領域，調查顯示，工業4.0／智慧製造、電商／新零售、大數據分析、生技醫療、IoT物聯網、人工智慧、生技醫療等，是企業最想要發展合作或投資的新創事業產業別。

龔明鑫指出，台杉投資目前兩檔基金有105億元，其實資源仍有限，因此只能投資有一定規模的新創事業，如B輪和C輪，其它標的其實價值仍非常高，國發基金的天使投資基金可以投資，也邀請企業界一起投資新創。

台杉投資董事長吳榮義表示，台杉投資兩檔創投基金目前大約已投出去六成資金、約40個案子，實際上是從1千件申請案中挑出來，在有限資金下，真正能投資只約3～4％，應該有更多企業來加入新創投資的行動。