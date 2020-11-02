經長王美花：美大選結果不影響台美經貿對話

美國總統大選開打，經長王美花2日表示，不論大選結果如何，台灣都要持續爭取兩黨支持，目前看來，即便民主黨候選人拜登勝出，因台灣是重要供應鏈國家，深獲美國朝野支持，加上拜登已表態支持深化台美關係，大方向已定，應不致影響大選後台美經貿對話進一步展開的安排。



對這次美國大選，國安高層、財經部會均關注選情動態、兩黨政策走向、台美關係及印太秩序議題，及評估可能對台灣的影響。其中加強供應鏈合作、召開台美經濟對話、開啟BTA諮商、恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）商談、台美基礎建設融資及市場建立合作架構等五項，是大選後重中之重的經貿合作項目。



王美花2日出席立院經濟委員會，不少立委質疑台灣在押寶美總統大選。王美花指出，台灣跟美方合作，第一個在經貿部分兩黨支持度都非常高，因台灣這樣的民主國家、這樣重要的供應鏈國家，得到美國朝野支持，此大方向確定還會深化，「拜登總統」有一次投稿有提到要深化台美關係。



立委關切若大選結果是拜登勝出，台美現有經貿合作該何去何從？王美花表示，不論大選結果為何，爭取兩黨支持的方向會持續進行，她認為，台美經貿合作的大方向已定，應不至會有影響。



有關供應鏈重組，官員說，美國IC設計很強、台灣晶圓代工有技術領先優勢，兩者在全球市占率都逾五成，台灣若可搭上美國在5G、物聯網、車用電子、AR及VR優勢，在全球供應鏈影響力將大增。



至於台美基礎建設融資及市場合作架構，財政部高層指出，美國智庫多方強調打造印太戰略安全網，台美合作將持續下去，不受大選結果影響。而美方拋出強化並確保供應鏈安全是美台共享優先目標，財經高層表示，台積電赴美設廠就是台美供應鏈緊密結合指標性案例。