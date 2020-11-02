指揮中心：新冠新增5例境外移入個案

中央流行疫情指揮中心宣布，2日新增5例新冠肺炎境外移入，都是來台工作的外籍人士，分別從印度、印尼、菲律賓入境，（案560至564）。其中4人迄今無症狀，1人為日前確診移工的接觸者。

目前累計563例確診，分別為471例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、519人解除隔離、37人住院隔離中。

CDC發言人莊人祥下午在記者會公布，台灣新增5例境外移入新冠肺炎（COVID-19）確診（案560至564），都是來台工作的外籍人士。

案560為印度籍30多歲男性，來台前曾於10月12日及14日採驗，結果皆為陰性，10月15日與1名同事來台工作，入境迄今無症狀。個案居家檢疫期滿後，因公司要求，10月31日自費採檢，2日確診。

已掌握案560接觸者共16人，其中1人為同行入境同事，10月31日採檢結果為陰性，列居家隔離，其餘15人為餐廳、飯店員工及計程車司機等，因與個案接觸時均有佩戴口罩，列自主健康管理。

案561為印尼籍30多歲女性，10月18日來台工作，入境迄今無症狀，10月31日檢疫期滿前採檢，2日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

案562為印尼籍30多歲女性，10月10日來台工作，入境迄今無症狀，10月23日檢疫期滿前採檢結果為陰性。個案10月25日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍進行自主健康管理，因雇主要求，10月30日至醫院自費採檢，今天確診。

已掌握案562接觸者共36人，其中33人為同車接觸者、1人為仲介，列為自主健康管理，2人為宿舍接觸者，列為居家隔離。

案563為印尼籍20多歲男性，為昨天公布案558的同行入境移工，登機前3日內檢驗為陰性，10月14日入境後至檢疫期滿期間均無症狀，檢疫期滿後自費採檢結果為陰性。

個案與另一名同行入境移工因入境前與案558密切接觸，列為居家隔離，兩人皆於10月30日出現咳嗽、喉嚨痛症狀住院隔離並採檢，其中案563檢出陽性確診，另一名同行入境移工經2次採檢結果都為陰性；三名移工的仲介檢驗結果也為陰性。

案564為菲律賓籍20多歲女性，10月19日來台工作，登機前3日內檢驗為陰性，入境迄今無症狀，11月1日進行檢疫期滿前採檢，今天確診。已掌握個案接觸者共8人，包括同班機接觸者7人及防疫計程車司機1人，均列自主健康管理對象。

指揮中心統計，目前累計563例確診，分別為471例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、519人解除隔離、37人住院隔離中。