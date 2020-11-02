蠶食農漁生態…綠能躁進 多花人民9,000億

行政院2016年通過「綠能科技產業創新推動方案」，目標在2025年再生能源發電量占比達20％，並期以推動綠能科技產業，成為我國能源轉型及驅動經濟發展的新引擎。4年來，離電風機、農電共生、漁電共生等綠能產業推動，卻出現良田、漁業與環保生態被破壞，國外投資、技術移轉與設備國產化等目標跳票等，所以這次特別針對國內綠能發展到底發生哪些問題，從政經面與現象面進行全面檢討。

政府重金押寶風電、光電兩大支柱，在2025年占總發電比高達2成，如今，不但太陽光電有破壞農地引發的「七七事變」，目標量面臨跳票；離岸風電多花人民9000億，扶植國產化供應鏈美景，卻發生外商沃旭不滿本土技術，改向國外購買水下機組風波。政府這場「風光」大計千瘡百孔，學者毫不留情批評：「一切都出在民進黨能源政策太躁進！」

10月14日，台灣智慧能源周登場，蔡英文總統會場承諾，要藉離岸風電打綠能國際盃，並重申2025年可帶動國內產值1.2兆老調。

離岸國產化 外商承諾跳票

離岸風電2025年目標是5.7GW，其中3.7GW以每度平均5.5元購買，其他主要是競標價每度2.2到2.5元。保證收購20年電費合計要2兆，扣掉本來的傳統發電成本，得多花9,000億，當時政府保證可帶動本土化供應鏈產值1.2兆。

但近日離岸風電龍頭沃旭能源，不滿供應鏈興達海基水下基礎焊接不良，引發砍單轉向南韓購買風波，直接戳破政府國產化大餅的美夢。清大工程與系統科學系教授葉宗洸直批，政府太相信外商當時承諾，那時他們都說可以移轉，現在就找理由推拖。如西門子就說發電機技術不在它們身上，沃旭則推說焊接工不夠等。這也意味，功率轉換系統與發電機這兩大打造本土化國家隊的關鍵技術，恐無法技轉。

想打國際盃 沒有自己品牌

「太虛幻了，這只是在騙老百姓而已！」對於蔡英文打國際盃口號，台灣能源部落格版主陳立誠嗤之以鼻。他說，風電即使國產化也沒有市場，因美國、歐盟不需要，東南亞像印尼、新加坡、馬來西亞是無風帶，菲律賓島嶼多，越南海岸線長2000多公里，也不太需要離岸風電。至於大陸自己離岸風電很強，不但不需要，反而是競爭對手。台灣現在只能做MHI Vestas、沃旭這些大廠的小工，沒有自己的品牌。

農地被侵蝕 光電問題重重

太陽光電也是問題重重，2025年目標容量是20GW。面對農地被光電侵蝕，今年7月7日，農委會修改審查要點，對農地種電諸多限制，被太陽能業者怒罵是太陽光電「七七事變」，設置目標也面臨跳票。經濟部設定太陽光電裝置容量今年底要達到6.5GW，日前連經濟部長王美花都坦言「會慢一點」。

太陽光電系統商業同業公會理事長蔡宗融表示，屋頂型太陽光電空間已裝置差不多，剩下只能衝刺地面型。這方面本就有重重關卡，七七事變後，又多一個農委會對農地變更加嚴審核，申設環境更加嚴竣！

他分析，地面型太陽光電政府目標是14GW，需要2萬公頃土地，如把農地排除掉，2025年達標目標可謂岌岌可危。雖行政院副院長沈榮津已出面協調，農委會也說要開放林相不好農地設置，但蔡宗融表示業者目前是「聽其言、觀其行」。陳立誠也撂話：「2030，我們就來看離岸風電國產化，到底賺了甚麼錢？」

（中國時報 王玉樹）