國發會分析：六都住宅價格北溫南熱

根據國發會最新分析，近期全國房價呈現逐漸上漲趨勢，並呈現顯著地區性差異。其中，六都住宅價格指數逐季上升，漲勢呈現北溫南熱，台南市、高雄市、台中市房價上漲趨勢明顯。



房市有多熱？國發會近日提交立法院經委會「房地產市場之研析」書面報告，依住宅價格指數、建築物所有權登記、房價所得比和不動產貸款餘額四項指標，研判房價上漲情形。



國發會指出，台南市、高雄市、台中市等部分地區房價上漲趨勢明顯；房地產交易回復活絡，尤其新北市、台中市及桃園市最為活絡。惟房價所得比小幅變動，不動產貸款餘額也穩定成長。



住宅價格指數方面，內政部公布今年第一季全國及六都住宅價格指數顯示，全國房價指數為104.9，較去年同期上漲3.6％，六都中以台南市、高雄市、台中巿三地較明顯，較去年同期分別上漲5.6％、3.3％及2.7％，北部地區則相對平穩。



依國泰不動產可能成交價指數（新推案價格）及信義房價指數（成屋價格）也呈現上漲趨勢。其中國泰指數今年第2季全國指數為125.22，較去年同期成長9.4％，六都以台南市8.6％、新北市9.6％和台中市20.6％漲幅較高，而北市反較去年同期下滑2.92％。



至於信義指數，第二季上漲幅度較大為高雄7.8％、桃園7.1％、台中4.3％，北市及新北市漲幅相對溫和，分別為1.2％及0.7％。



建物所有權登記方面，內政部指出，今年全國建物買賣移轉登記棟數前二季雖有下滑，但7月動能明顯活絡，累計今年前八月合計件數為200,239棟，年增率2.5％。六都買賣最熱絡仍為新北市、台中市及桃園市，其中，新北市買賣移轉登記件數達全國數的19.5％最高。



房價所得比方面，今年第一季較上季略升至8.62倍，惟相較2018年第二季的9倍，購屋負擔略有下滑。至於不動產貸款餘額，央行公布今年9月統計資料顯示，全國住宅貸款餘額7.81兆元，較去年同期成長7.65％，顯示國內住宅貸款持續穩定成長。