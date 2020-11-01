台杉投資調查》台企不愛新創 逾七成零互動

企業成長動能來自創新，外掛新創事業顛覆創新技術，已是全球企業創新的選項之一。台杉投資將於3日「2020台灣產業新創投資論壇」公布「2020台灣產業新創投資白皮書」，其中發現，台灣受訪企業逾七成（73％）沒有與國內外的新創圈有任何形式的互動；對照國際聯盟GCV調查全球百大企業有超過七成（74％）投資新創，兩者相去甚遠。

該調查（最多複選三項）也顯示，台灣企業有與新創公司互動占比最高模式的「策略合作」，也僅有13％；排名第二的「參與新創活動」如DEMO DAY，占比10％；至於會作出最積極的併購新創公司對策，更少於3％。

台杉投資指出，企業成長動能來自創新，企業內部創新是一種慣例，隨著全球新創事業蓬勃發展，近年來全球TOP企業多採取對接外部新創團隊共同找尋創新突破，值得台灣企業多參考。

台灣企業與新創公司互動低，白皮書總編輯、台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦分析主要有三大原因，一是台灣企業最擔心投資新創達不到預期的報酬，在訪談中高達82.6％提及此點；二是43.4％的企業表示缺少合適的案源；三是有34.7％新創公司發生和母公司合作不順利的情況。

黃日燦說，許多台灣企業領導人「兼差」做投資，會出現這樣的調查結果，不讓人驚訝。

黃日燦、台杉投資總經理翁嘉盛和達盈管顧創辦人方頌仁都認為，同產業的企業主擁有自主掌握核心技術與能力，在評估新創投資時，企業應援引專業投資團隊進行新創投資時的案源收集、決策評估及投後管理，用專業的分工取得良好的投資成效，台灣產業新創投資的正向循環才會產生，並且能夠持續點火加速台灣新創的成長。

台杉投資表示，「台灣產業新創投資白皮書」今年是第二年公布，由於企業界和新創圈生態十分不同，本次採取廣泛調查和深入訪談兩種併行，後者由台灣產業創生平台團隊擬出「2020年台灣企業新創投資現況調查」問卷共41題，透過台灣各大產業公會、協會邀請會員企業參與調查。

至於訪談的新創公司則限定成立不到十年、並擁有創新技術、產品、服務或商業模式的未上市公司，而能構成併購新創公司的條件，是以取得經營權為目的，取得新創公司多數或全部股權。