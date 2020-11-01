未上市股交易所得稅 擬復徵

國內房地產市場逐漸升溫，國發會提出檢討稅負、引導資金進入實體投資、促進房地產資訊揭露及適時提出穩定房市因應措施等四大對策。其中稅負檢討，將優先祭出恢復未上市櫃股票交易所得計入最低稅負制個人基本所得額課稅，以防杜家族企業規避不動產交易所得稅負，預訂明（2021）年1月1日施行。



財政部10月6日已將「所得基本稅額條例」修正草案呈報行政院審議。未上市櫃股票是家族企業避稅重要工具，賦稅署長許慈美表示，國內不少家族企業透過成立投資公司方式（如甲公司），取得另一家公司股權（乙公司），由於股權移轉是未上市櫃公司股票，證券交易所得免稅，甲公司取得股權同時，一併取得乙公司不動產，卻不必課徵不動產交易所得稅負。



許慈美說，過去各區國稅局就曾陸續查獲企業藉由公司股權移轉方式，以免證所稅規避應稅財產交易所得，因此這次修法杜絕。過去未上市櫃股票課徵基本稅額稅收金額，許慈美說，平均每年約20億，2006年實施最低稅負制時，未上市櫃股票交易所得就計入個人基本所得額課稅，惟2013年配合復徵證所稅修法予刪除，但2016年停徵證所稅，卻未恢復，成為避稅工具。



朝野立委日前關注高房價，國發會近日回覆經委會書面報告，提出四大因應對策。一檢討稅負，國發會指不動產買賣交易獲利稅負偏低，是不動產投資炒作因素之一。為使房屋稅負合理化，財政部敦促地方合理評定房屋稅稅基及調整多戶非自住房屋稅率；並提出「所得基本稅額條例」修正案，透過健全稅制，提升租稅公平及強化居住正義。



第二是引導民間資金投入實體投資及建設，如投資台灣三大方案、5+2 產業創新、六大核心戰略產業、新南向政策。國發會認為，全球資金泛濫及低利率下，加以資金回流，恐推升國內房價，房價持續上漲將對台灣資源配置造成扭曲，更損及長期經濟與生產力，資金若持續流入房巿，恐排擠投入實體經濟。



三、促進房地產資訊揭露及預售屋交易透明，推動實價登錄2.0修法，揭露門牌，預售屋納入申報範圍，增加主管機關查核權，加重申報不實價格罰則。



四、強化跨部會合作，合宜時機提出穩定因應措施。國發會指出，行政院各部會正研議穩定房市因應措施伺機推動，並抑制人為不當炒作。當前全球疫情仍嚴峻，推動房市調控對策須審慎考量，避免影響經濟動能，希望以溫和做法，達到房市健全發展。