工商協進會：拚經濟需靠減稅打頭陣

工商協進會周三（4日）將召開「工商早餐會」，這是本年度的首場早餐會，也是行政院副院長沈榮津的首次，工商協進會將以防疫、紓困、振興為主軸，從國際與兩岸關係、法規面、稅制，以及能源等議題提出建言。並且不諱言最有效的方法，就是減稅。

面對美國總統大選、中美貿易戰、疫情不確定性仍高的重重夾擊、影響，工商協進會認為，經濟要回復過往水平，沒有想像中樂觀，呼籲政府，紓困後，政府接下來的首要工作就是要恢復經濟動能、振興經濟。

對於振興經濟，工商協進會直言，最有效方法，就是直接減稅，並強烈建議，政府應輕稅簡政，修正不合時宜的法令，營所稅應由現行20％降至17％。工商協進會指出，營所稅降3個百分點，一年減少的稅收不到500億，政府既有錢紓困、振興經濟，降3個百分點的稅，應該不是難事，況且對企業是最有效、最直接的幫助。

另外，工商協進會指出，台美與兩岸經貿關係要並重。由於台灣對外貿易依存度高，台灣應該要做全世界生意才是正確方向，其中，美中都是台灣的主要貿易夥伴。工商協進會指出，台灣應該與各國維持良好的關係，才有利於爭取加入RCEP、CPTPP。

在台灣有很多大企業到美國投資之際，政府不但應積極與美方洽簽BTA、租稅，以及投保協定，也應同時務實的修補兩岸關係，重建官方溝通管道，以確保台商權益不受影響。

工商協進會也指出，穩定的供電與合理的電價是必須的，因為經濟發展要有電。工商協進會強調，企業不是非核不可，從長期目標而言，發展綠電的方向是正確的，但是非核家園非一蹴可幾，而綠能未必能及時替補現有的供電缺口，缺電是工業界的噩夢，所以，企業界的要求很謙卑的，就是要有一個電價合理、穩定供電的環境。