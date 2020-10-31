與貧窮的距離！ 北市月收2.5萬 恐淪中低收

衛福部近日公告明年全台各縣市最低生活費，除了桃園市、台中市持不變，其餘全數調高，以台北市基本生活費1萬7668元最高，月收入低於2萬5241元者恐淪中低收入戶。

衛生福利部社會救助及社工司副司長蘇昭如今天接受媒體電訪時表示，根據「社會救助法」規定，每年9月起均會公告各縣市最低生活費，進而調整低收入戶、中低收入戶審核標準；最低生活費是參照主計總處公布各地最近一年每人可支配所得中位數60%，當變動達到5%就會調整。

根據衛福部統計，6都當中以台北市基本生活費居冠，將從今年1萬7005元調升至17668元，新北市從1萬5500元升至1萬5600元，台南市從1萬2388元調升至1萬3304元，高雄市則從1萬3099元升至1萬3341元；桃園市、台中市由於未達調整門檻，分別維持1萬5281元及1萬4596元。

由於最低生活費調高，中低收入戶標準也隨之調整，台北市為2萬5241元、新北市為2萬3400元、台南市1萬9956元、高雄市2萬12元。

6都以外縣市最低生活費由現行1萬2388元升至1萬3288元，中低收入戶標準1萬9932元；金門、連江地區則從1萬1648元升至1萬2102元，中低收入戶標準為1萬8153元，

蘇昭如指出，截至今年6月，全台低收入戶共有14萬3453戶、29萬6785人，中低收入戶10萬9140戶、31萬1669人，占全國人口約2.5%。

蘇昭如說，若從人口數來看，低收、中低收入戶人口都比去年同期減少約2%，推測可能和少子女化、各項福利措施推動有關；不過，若從戶數來看，107年至108年底戶數均有微幅增加。

（中央社）

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