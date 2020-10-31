蔡總統召開國安高層會議 裁示5大面向

土耳其強震災情慘重 總統表示關切

昨日土耳其愛琴海地區發生強烈地震，造成相當災情，總統在得知後相當關心，今天在國安會議上除了指示外交部儘速了解我國僑民的安全情形，也請外交部轉達她與台灣人民對土耳其人民的關切及慰問，盼望受災地區早日復原。

總統表示，台灣也非常願意提供各項可能的協助。而在會議開始之前，總統也帶領全體與會人員，向日前F-5E墜機事故不幸殉職的朱冠甍上尉默哀致敬。總統並在會議結束後，隨即前往台東，向家屬表達慰問致意。

長榮大學生遇害 總統表達關切

有關長榮大學馬來西亞學生遇害案，總統蔡英文31日在「國安會議」中特別表達高度關注，除了向學生家人致上最深的哀悼，也請政府相關部門全力協助家屬辦理各項後續事宜。

對於馬來西亞學生在我國受害，總統也向學生家屬、馬國人民表達至深歉意。

總統認為，台灣應該是最友善安全的國度，發生這樣的不幸事件，不僅對台灣的國際形象有莫大傷害，更代表我們在社會安全的維持上出現了漏洞，必須徹底檢討，確保這樣的不幸不再發生。

美國大選倒數！蔡總統召開國安高層會議 裁示5點

鑑於近期國際情勢的重大發展，蔡英文總統今上午在總統府召開國安高層會議，總統府發言人張惇涵轉述總統在「五面向」做出裁示，對於近期以來共軍在區域間的軍事作為，國防部、國安會應妥為掌握，並針對各種可能的威脅風險縝密評估，務必有萬全準備。

張惇涵轉述，今會議鑑於近期國際情勢的重大發展，包括美國總統大選以及中共五中全會，對美中及兩岸關係皆有廣泛而深遠的影響，蔡總統在上月已指示國安會組成專案小組，就相關情勢的可能發展，進行持續掌握及分析研判，並就各種可能狀況沙盤推演，預為因應部署。

他說，總統也在今上午召開國安高層會議，就「中國軍事威脅與區域安全」、「持續深化台美關係」、「穩定兩岸關係」、「國內政經穩定及安全」、「未來經濟發展」等五個面向做出裁示。

總統指出，面對全新情勢與可能的挑戰，政府將會在堅守、捍衛民主自由價值的原則下，繼續深化、鞏固台美關係，堅定維護台海和平穩定；政府有信心、也有能力應對各種不同的狀況，請全體國人放心。

中國軍事威脅與區域安全上，總統裁示，這段時間，中國大陸解放軍在台海、南海乃至東海日益頻密的軍事活動，對區域安全情勢已造成衝擊，作為區域一員，台灣將持續善盡責任。證諸歷史，示弱退讓從不會帶來和平，只有堅實的防衛決心和實力，才能捍衛家園。

對於近期以來共軍在區域間的軍事作為，總統指示國防部、國安會應妥為掌握，並針對各種可能的威脅風險縝密評估，務必有萬全準備。台灣也將持續強化防衛戰力的現代化，提升不對稱戰力、推動國防自主，以及後備動員制度改革，以因應對岸軍事擴張及挑釁。

穩定兩岸關係上，總統裁示，面對兩岸關係的變化，總統重申，維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益；兩岸雙方應本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；台灣願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成兩岸之間有意義的對話；希望北京當局也能負起相對的責任，及早促其實現。

今天出席是項會議的，除了總統、副總統與行政院蘇貞昌院長、行政院沈榮津副院長，並有總統府李大維秘書長、國安會顧立雄秘書長、行政院鄧振中政務委員、行政院龔明鑫政務委員、內政部徐國勇部長、外交部吳釗燮部長、國防部嚴德發部長、參謀總長黃曙光、經濟部王美花部長、陸委會陳明通主委、海委會李仲威主委、國安局邱國正局長、駐美代表蕭美琴、國安會諮詢委員傅棟成、國安會諮詢委員陳俊麟、海基會副董事長兼秘書長詹志宏，及警政署長陳家欽等。

張惇涵表示，會議開始之前，總統也帶領全體與會人員，向日前F-5E墜機事故不幸殉職的朱冠甍上尉默哀致敬。總統並在會議結束後，隨即前往台東，向家屬表達慰問致意。

（ 中時新聞網 李俊毅 、中時 曾薏蘋）