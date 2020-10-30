台經院製造業景氣 三連升

台經院30日公布9月製造業景氣燈號最新資料，整體製造業景氣信號值再增至11.49分，是7月回升以來第三個月向上攀升，景氣燈號亦第二個月維持在代表低迷的黃藍燈。

台經院景氣預測中心分析，這個月亮出黃藍燈，雖然尚未轉為代表景氣持平的綠燈，不過景氣信號值連續三個月走高，為今年的第二高，唯第一高是2月的農曆春節因素，將之扣除，9月信號分數11.49分是自2018年11月以來新高。展望未來，時序即將進入歐美年終消費旺季、加上國際品牌新機陸續上市，有助於國內製造業景氣動能進一步轉好。

9月製造業景氣好轉，關鍵在於整體產業同步回溫，可觀察到細部產業表現，9月電子零組件景氣燈號續呈持平的綠燈表現，機械設備業景氣燈號亦由衰退的藍燈轉為持平的綠燈。

台經院指出，受惠於華為禁令前急單拉貨及消費性電子新品相繼推出，使得電子產業的出口、外銷訂單與生產指數年增率續呈雙位數成長；傳產部份，儘管新台幣升值因素壓抑部分漲幅，工業需求帶動鋼鐵、石化、塑膠等原物料價格緩步走高，使得下游廠商回補庫存需求湧現，景氣明顯回溫。

台經院觀察9月製造業景氣信號各主要組成項目，有二個項目分數增加、三項減少，經台經院試算模型加權後，信號值增加0.39分，其中以需求面增加0.44分增幅最大，而經營環境面則增加0.24分，原物料投入面則減少0.19分減幅最大，成本面與售價面分別減少0.06分與0.03分。燈號坐落於代表景氣低迷的黃藍燈。

台灣今年GDP成長 外銀再上修

台灣在地經濟活動受疫情影響小，外商銀行在10月接連上修台灣2020年GDP成長率，法國外貿銀行30日將估測值由1.6％調高到1.8％，高於10月中旬花旗集團公布的1.7％，高盛集團亦從預估0％上調至0.8％，目前外銀共識是台灣今年GDP年增應在1.0％以上，沒有外銀再預估負成長。

法國外貿銀行企業及投資銀行全球市場研究亞太區首席經濟學家艾西亞指出，台灣資訊通訊科技和電子產品因全球需求強勁，加上受惠疫情初期的超前部署，台灣人員流動限制幅度可說是亞洲最小，內需受壓程度亦相對有限，出口表現、企業營收、內需消費等各項經濟指標，都顯示台灣的表現不同於其他市場。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財指出，全球經濟正面臨二戰以後最嚴重的衰退，渣打預估2020年全球GDP成長率為-3.3％，主因是亞洲以外經濟體將面臨較嚴重的緊縮，台灣景氣穩定有助於廠商營運，且在這波全球供應鏈重組的過程，全球供應鏈展現對台灣企業的高度信任感，有效鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。

法國外貿銀行分析，台灣出口成長從第二季的-2.4％ 大幅回升到三季度的6％，當中主要原因為中國大陸經濟復甦加快，以及與中美關係惡化而大量累積高科技產品。大陸提前拉貨，台灣亦對美國出口明顯增長，帶動貨運量從二季度的-2％回升至三季度的11％。隨著出口訂單持續增加，預計未來幾個季度的外需將保持強勁。

台灣內需的強項反彈，更讓外銀圈受到鼓舞。零售增長從第二季的-4％反彈至三季度的5％；失業率不升反降，加上無薪假情形減少，顯示就業市場壓力有所緩和。

台美經濟強勁反彈？ 釐清兩種經濟成長率的意義

29日各報援引外電指出美國第三季經濟成長（saar）33.1％創下歷史新高，而主計總處昨日公布的第三季saar同樣也高達18.89％，也創下金融海嘯以來的最高，從數字上看，台美反轉力道都很強，然而果然已經復甦了嗎？應該還沒有。

經濟成長率是指實質GDP的成長率，這裡的成長率有三種型態，分別是年增率（saar）、季增率（saqr）、季增年率（saar），從季增年率看來，台灣與美國反轉都很強勁，然而這是因為前兩季劇烈下跌所致，美國上一季的saar為-31.4％，台灣上一季也是-5.5％，saar大約是saqr的四倍，有大漲大跌的戲劇效果，因此要審慎解讀。

我們若以年增率（yoy）的角度來看，美國第三季經濟成長依舊是負值，-2.9％，絲毫看不出什麼反轉，與saar的兩位數成長相去甚遠，而台灣若以年增率來看，雖比預期好，達到3.33％，但這也只是近九季以來最好，並沒有saar所呈現的這麼強勁。

雖然同樣是經濟成長率，但是yoy、saar兩者定義不同，自不可混為一談，客觀的說，第三季台灣經濟是有好轉，但並沒有數字所呈現的這麼好，因為經濟成長率（yoy）之所以高於預測，全拜出口之賜，其他如民間投資、民間消費皆不如8月預測。

國際情勢詭譎多變，我們過度仰賴出口，而出口又過度集中電子業，平日看不出壞處，甚至還覺得不錯，然而這形同把雞蛋全放在一個籃子裡，風險之大，不言可喻，政府在為本季經濟表現高興之餘，也應有更深遠的危機意識。