勞保費又要漲！明年費率調高至11.5％

勞保普通事故保險費率每兩年應調高0.5個百分點，勞保局今天表示，明年起費率將調高為11.5%（含就業保險費率1%），預估調高後每年可增加約新台幣197億元保費收入。

勞工保險條例規定，勞工保險普通事故保險費率每2年調漲一次費率，每次費率調高0.5個百分點，直到上限13%為止。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞工保險局納保組副組長吳依婷表示，明年1月1日起，勞工保險普通事故保險費率將調高為11.5%，扣除內含的就業保險費率1%，明年起以10.5%計算普通事故保險費。

吳依婷指出，為了讓投保單位了解普通事故保險費率將調整，已在9月份的保險費繳款單背面印製通函通知投保單位。

另外，配合明年基本工資調整，吳依婷說，預計11月中旬將明年起適用的勞工保險普通事故保險費分擔金額表放置在官網，並同步修改保險費金額試算系統，提供投保單位及被保險人上網計算明年應繳納保險費的服務。

吳依婷表示，初步估計，勞保費率調高後，每年可增加保費收入約197億元。

（編輯：管中維）

▍勞工負擔 最多被多扣46元

依「勞工保險條例」規定，勞工保險普通事故保險費率自明年1月1日起調高至10.5％計算普通事故保險費，勞保局表示，如以現行最高投保級距的4萬5,800元計算，保費將新增229元，依分擔比率計算則勞工每月要被多扣46元、事業單位多負擔160元、政府則多負擔23元，每月約可多掖助16.4億元保費收入、全年保費收入增加197億元。

勞保局納保組副組長吳依婷表示，普通事故保險費率調整通知作業，已在今年9月份的保險費繳款單背面印製通函周知投保單位，而配合基本工資調整，修正的「勞工保險投保薪資分級表」，預計在今年11月中旬置放於公告於勞保局官網。

據勞保局統計，今年6月的應計保險費約達339億餘元，明年調整普通事故費率後，每月保費收入約可達355億餘元，但每月的支出仍大於收入，持續「收不抵支」。

另外，勞工保險職業災害費率除採經驗費率，每3年精算調整外，被保險人數達70人以上的投保單位，其職業災害保險之行業別災害費率併採「實績費率制」，每年按單位前3年職業災害保險給付總額占應繳職業災害保險費總額比例增減調整。

而110年適用實績費率達1萬2,728家投保單位適用勞工保險職業災害保險，其中減收費率者達9,718家，加收費率者則有2,131家，維持原費率者則有879家，通知作業已在今年10月函知相關單位。

（ 中時 林良齊 ）

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