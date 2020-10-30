房市炒作真有發生？ 內政部：備好3工具降溫

內政部次長花敬群今天談論房市，坦承「炒作現象真的有發生」，他也列出選擇性信用管制、租稅調整、限購令等行政管制是政府握有的政策工具，但房市調控應以「降溫穩定」為主，方法與目的要成比例。

花敬群今天出席國家住都中心舉辦的「台北市大安區嘉興街公辦都市更新案」簽約典禮，會後受訪時表示，近期房價上漲因素多元，資金是最主要力道，如今又是低利環境，中南部有些地方基期較低，加上產業進駐等實質需求，都是造成房價上漲、房市趨熱的原因；他坦言，炒作現象真的有發生。

至於政府對房市應採取怎樣立場，花敬群表態：「現階段對房市調控以降溫穩定，才是真正該有的基本立場，而不是打房。」他也說，把房市打趴，其實是有點不理性的觀點。

花敬群盤點政策工具，指出有不同程度的做法，央行選擇性信用管制力道相對溫和，財政部的租稅調整是力道更強的工具，而內政部若祭出類似中國大陸「限購令」的行政管制，會是非常強的力道。

他說，現階段房市政策對應大致可分為上述三層級，面對現在市場炒作風氣、漲價情況，該用什麼工具，「方法與目的要成比例」；行政院會跟各部會開會，開完會有什麼樣的作為，最後由行政院做決定。

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