新冠疫苗有譜！衛福部：進貨量不會多

國際新冠疫苗持續搶貨中，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天直言，已有相關規劃，但受限國內冷鏈設備有限，未來國人施打會集中地點，且量不會多，也就是能打的國人不會太多。

日前台灣東洋藥品昨天宣布取得德國BioNTech（ＢＮＴ）新冠疫苗授權，最多可取得三千萬劑，東洋總經理施俊良說，「ＢＮＴ可能成為全球第一個上市的疫苗」，可望明年第一季到貨一千萬劑，供五百萬人施打，但後來傳出，衛福部無法購買這麼多劑，恐怕告吹。

陳時中今天表示，目前相關被授權的公司需要爭取多一些時間，要給授權單位多一些時間做談判，「這個疫苗我們興趣也很高，可能相對會快」。

不過，陳時中坦言，受限有冷鏈的困難，可以購買的對象跟國家不會太多，加上疫苗有一定的時效性與效期在，近來檢驗、封緘要花掉一個多月的時間，加上最後要打兩劑，所以真正可以施打的時間很短。

陳時中表示，每次疫苗解凍後，就要趕在三到五天內打掉，因此必須要有縝密的規劃，所以量很多但打的話沒辦法那麼快，分配的點沒辦法多，因為冷鏈的關係，所以點會集中解凍的時間又很短，太多恐怕會有施打整體的問題在，因此希望要有疫苗，但太多劑就要考率施打的能力。

（中視 鄭郁蓁）

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