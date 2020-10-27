用電大戶不挺綠電 環團痛批

台灣再生能源推動聯盟27日直指15家用電大戶中，台塑石化、大連化工、南亞塑膠等企業，在綠電交白卷，另中石化、長春石化、中國鋼鐵、台灣塑膠、中龍鋼鐵只賣綠電不自用，對推廣綠能有限，呼籲企業應負擔社會企業責任。

對此，台塑集團指出，將加速布局綠能與儲能領域，透過結盟日本豐田於雲林麥寮推展風力發電、加碼建置嘉義新港廠區最大太陽能系統，作為電池供應鏈推進「綠電儲能」前鋒。

台灣再生能源推動聯盟27日在立法院舉行「用電大戶綠能使用比一比」記者會時指出，正在預告的用電大戶條款，並沒有公開用電大戶資訊，相關交易不透明，質疑綠電無法受到社會大眾檢驗。

能源局官員解釋，用電大戶條款法規內容還在討論中，預計年底前公告，現環團指用電大戶買綠電不足並未進入法規階段，只能用社會企業責任道德勸說，無法有正式法源依據。

該聯盟指出，台積電是15個用電大戶中唯一加入RE100的企業，承諾至2030年全公司生產廠房25％，非生產廠房100％使用綠能。而台灣化纖為設置自發自用太陽光電最多共1,500kW，惟實際使用只有0.07％。台泥、亞泥、中油、群創、友達等五家企業，只使用0.05％以下綠電，雖在這次排名算中段班，但在全國企業已屬領先族群。

針對台塑石化、大連化工、南亞塑膠三家企業被點名完全沒有參與任何再生能源，台塑集團表示，麥寮汽電擬與豐田合作在麥寮廠區建置風力發電，預計布建七支風機，台朔重工也將建置三支風機，單支發電容量約4.2MW（百萬瓦），合計新建10台風機，投資約25～30億元，預計第四季送出環評。

太陽光電的部分，除既有高雄仁武廠、台宇汽車大肚廠區、台亞加油站太陽光電系統外，台塑集團將加碼在嘉義新港廠區斥資逾億元，設置1,500kW的太陽能系統，預估完工後所發電力以自用為主，並為集團對太陽能投入最大筆的投資。

南亞董事長吳嘉昭則說，公司除新港廠區已有太陽能建置，麥寮資源回收廠區也將規劃；後續會請南亞光電協助優先在嘉義、新港，加速擴大建置再生能源。