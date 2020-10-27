流感接種爆4死 陳時中：無關疫苗、仍續施打

流感疫苗爆4死，累計不良事件累計76例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚親上火線，說明公費流感議題。指揮官陳時中表示，4名死亡個案的死因都是常見的心血管疾病，和疫苗的關聯非常低，目前沒有證據顯示死亡是疫苗引起，通報案也沒有異常，因此仍然維持繼續施打。

流感疫苗接種爆4死，陳時中上火線說明。圖／衛福部提供

陳時中表示，今天整體來說因為疫苗的通報出現4名死亡個案，加上韓國的狀況，引發社會恐慌，我們想要說明相關情形，避免過於恐慌。大家聽到不良事件都會以為和疫苗直接有關，但事實上不是，而是指打疫苗後的任何狀況都可以回報，不是有直接相關。

第一個要澄清，大家把不良事件當作副作用，但這是不用的事。是不是副作用，需要專家研判是否有關聯性，不良事件是為了實現預警，看看有沒有不良情況、有相關或沒相關，為了避免遺漏，打完疫苗後的任何情況都可以通報。

陳時中表示，4個死亡案件已經經過診斷，這幾個案子，有一人是蜘蛛膜下腔出血，腦動脈瘤破裂，都是很緊急的狀況，另一人是急性心肌梗塞，還有冠狀動脈阻塞以及主動脈帛琉，都是常見心血管疾病，和疫苗的關聯非常低。

陳時中表示，我們現在已經有76例不良事件的通報，106、107、108年分別是134、193、118例，目前打了430萬，比例沒有異常增高，統計上沒有異常問題。專家小組開會後，認為沒有證據顯示要停打疫苗，全世界都在打，但除了韓國都沒有異常情況，韓國當然不會拿國民開玩笑，他們也是經過研判才不停，全球只有新加坡停打。沒有特別證據顯示是疫苗的問題，所以決定繼續施打。

（中時新聞網 林周義 、 陳人齊 、 徐秀娥 、 羅心妤 、 許立穎）