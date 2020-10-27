高雄重大投資 鎖定蘋果供應鏈和被動元件

高雄市長陳其邁上任後，第一次召開「重大投資案件推動小組」會議，指示各局處加快腳步，協助業者投資進程，第一波名單中，包含一家蘋果供應鏈大廠和世界排名前三的被動元件大廠等6家業者，總投資金額初估逾700億元，預估可增加超過1萬名工作機會。

高雄經發局27日表示，高雄市長陳其邁與「招商鐵三角」副市長羅達生、經發局長廖泰翔合體，邀集各局首長26日傍晚召開上任後第一次「重大投資案件推動小組」會議，這也是自2019年會議層級提升至市長以來，睽違一年多時間，第一次由市長親自召開重大投資會議。

陳其邁指出，近年由於美中貿易戰等因素，台商大廠紛紛回流，依據經濟部「台商回台2.0」、「根留台灣」與「中小企業」3大投資方案統計，自去年1月到今年10月中旬，投資高雄的企業就有85家、金額逾1,962億元，其中，又以半導體、電子零組件等高科技產業比例最多，顯見南部科技廊道正在成型。

陳其邁並指示各局處，加快協助業者投資進程，第一波名單中包含一家蘋果供應鏈大廠、以及世界排名前三的被動元件大廠等6業者，總投資金額初估逾700億元，預估可增加超過1萬名工作機會。

高雄市經發局長廖泰翔指出，陳其邁市長除了召開跨局處會議，緊盯各重大投資案進度外，更責成經發局在11月正式成立「投資高雄事務所」，針對投資案設立專案經理主動出擊，一對一對企業提供諮詢、輔導、媒合及跨局處協調等相關服務，營造全台最優質的投資環境，讓企業把高雄當自己家，齊心推動高雄經濟發展。