政院抗旱 砸14億備水

今年零颱風訪台導致水情嚴峻拉警報，行政院已同意核撥14億元經費，進行抗旱大作戰。經濟部也指示台水盤點各階段自來水限制措施，以因應供水情況，對抗明年5月前嚴峻的水情挑戰。

另旱災中央災害應變中心26日召開首次工作會報，指揮官經長王美花表示，彰化、雲林、南投、嘉義、台南及高雄地區即日起由正常供水藍燈，轉為水情提醒的綠燈，共同節水抗旱。

經濟部政次曾文生26日在記者會指出，經濟部盤點抗旱水源緊急利用計畫，所需14億元經費，行政院已點頭，計畫包含抗旱水井、埤塘水源、水資源中心放流水與緊急海淡水等4大項目，每天可增加70萬噸水源；針對抗旱水源用電申請等，將另請台電專案協助。

據氣象局說明，今年梅雨提早結束，迄今尚無颱風侵台，今年全台平均降雨量為1993年來同期最少，其中桃園以南至嘉義地區水庫集水區降雨量則為歷史有紀錄以來最低。

曾文生說，除桃園、新竹、苗栗、台中維持「減壓供水」黃燈外，彰化、雲林、南投、嘉義、台南、高雄地區水情燈號，即日起從正常藍燈，轉為「水情提醒」綠燈，共同抗旱節水。

曾文生指出，從啟動減壓措施開始，減壓供水地區節水成效達3.1％，期繼續提高成效，並統計每日節水量，而科學園區、加工出口區等產業用水單位，節水成效已達5％，希望精進用水；農業部分，請農委會維持農業節水灌溉，停灌區域加強巡視灌溉溝渠，確保節水成效。

由於氣象局預估，明年2至4月雨量偏少機率較高，曾文生表示，會中指示台水盤點整備各階段自來水限制措施，請中央各部會及水情燈號轉為黃、綠燈地方政府，適時召開應變會議，宣告抗旱作為、提前做相關部署。

另蘇揆26日視察石門水庫儲水狀況時表示，政院已決定投入14億元經費，推動緊急抗旱4大水源整備行動方案，將用水調度極大化，增加每日70萬噸水源，預計執行至明年5月底枯水期結束前，讓用水更保險。

蘇揆說，翡翠水庫條件較好，至今仍有7成蓄水量，如果板新二期不通管，6,700萬噸翡翠水庫用水無法供給大台北地區使用，石門水庫須繼續支援板橋、新北，將造成桃園、新北水情緊張。