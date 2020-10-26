抗旱大作戰 政院砸14億備水

旱災中央災害應變中心於10月14日成立，今（26日）中午12時30分由指揮官經濟部長王美花召開第1次工作會報，王美花指出，行政院並已拍板所需經費14億元，各部會應加速推動，以維持公共用水系統穩定供水。

依據中央氣象局資料，由於今年梅雨提早結束，迄今尚無颱風侵台，今年全台平均降雨量為1993年以來同期最少，其中統計桃園以南至嘉義地區水庫集水區降雨量則為歷史有紀錄以來最低。

王美花表示，面對近年來最嚴峻的挑戰，超前部署，彰化、雲林、南投、嘉義、台南及高雄地區即日起轉為綠燈水情提醒；經濟部已盤點整備抗旱水源緊急利用計畫各項工作。

此外，行政院並已拍板所需經費14億元，各部會應加速推動，以維持公共用水系統穩定供水；各地方政府適時召開抗旱會議、採取抗旱作為，並設置抗旱專區加強節水宣導。

王美花要求各單位擴大各標的用水管控，工業用水部分則自主節水5％，民生用水部分，桃園、新竹、苗栗、台中地區維持減壓供水黃燈，彰化、雲林、南投、嘉義、台南及高雄地區之水情燈號即日起轉為綠燈水情提醒，台水公司確實達成減壓供水成效。

農委會維持農業節水灌溉，區域加強巡視水門灌渠確保節水成效，秋冬雜作目前尚無啟動供灌條件，後續降雨倘有足夠明顯降雨再行研議調整。

（中時新聞網 葉書宏）

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