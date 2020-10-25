第三戶房產課囤房稅 財部「不參採」

國內房市自第二季以來有升溫態勢，民眾在國發會公共政策網路參與平台提案，要求第三戶房產強制課徵囤房稅，財政部日前邀集直轄市地方稅稽徵機關、學者專家會商後，已決定「不參採」，也就是不納入政策參考。



民眾提案，應以每個戶籍為單位、全國置產統計，每戶持有第三間房子開始，要強制每年課徵囤房稅，囤房稅率為10％，課徵方式為購入價的10％，或當年度實價登錄該戶500公尺範圍內，成交坪數均價×建坪×10％。



財政部表示，現行「房屋稅條例」已有囤房稅機制，住家用房屋供自住稅率1.2％，各地方政府可因地制宜針對持有戶數，在法定稅率範圍1.5％至3.6％內訂定非自住房屋稅的稅率，適度提高多屋者非自住房屋的持有稅，以實現居住正義。



另地方政府可依「地方稅法通則」規定，在原房屋稅稅率上限30％範圍內，調高房屋稅徵收率（例如3.6％，可以調整為3.6％乘1.3）。



財政部強調，房屋稅是地方稅，各縣市發展情形差異大，如由中央統一訂定囤房稅，將衍生更多稽徵行政問題，引發某些地方政府反彈，考量可行性，仍宜回歸地方自治，在現行稅制下尋求可行解決方法。



在財政部與稽徵機關、學者專家會議裡，與會人士也反映，各縣市環境條件不同，持有偏遠鄉鎮房屋多非屬囤房性質，一體適用有違公平，恐殃及無辜，引發民怨。也有與會人士主張，提高稅負方式抑制房價效果有限，且稅額易轉嫁買受人或承租人情形。



財政部說，提案主張以戶籍歸戶作為認定囤房稅課徵依據作法，未考量民眾取得房屋的原因多元及地區差異性，稽徵實務也窒礙難行，且易衍生規避情形，因此提案人訴求不予參採。



國發會公共政策網路參與平台是民眾參與公共議題熱門管道，其中「提點子」服務，可讓民眾自行針對關注政策或議題提案，只要60天內取得5,000份附議數，便算成案。對成案提議，主管部會須在2個月內回應研議情形。