政院緊盯房價 盤點政策工具

資金熱潮一波波，國內房價節節攀高，行政院密切關注房價動態，國發會也已邀集跨部會討論房市指標，各部會總動員盤點政策工具，包含選擇性信用管制、稅制等都在考量之列。知情官員說，23日蘇揆在一場會議已指示國發會「房市盯緊一點」。



據指出，國發會主委龔明鑫在會中表示，目前房價上漲仍是局部性，中、南部房價確有上漲，但還沒達整體性；且房價所得比今年第一季為8.62倍，相較於2018年第二季以前的9倍以上，已有下滑，並非處於最高點，抑制房價時機仍需持續觀察，但國發會將密切關注。



台商資金回流、外商加碼投資，加上新冠疫情等低利環境下，台灣房市自第二季以來越來越熱，打房議題連兩周來成為立法院朝野立委關注焦點，據了解，行政院23日一早輿情晨會曾就外界關注房價攀高、政府何時啟動打房時機進行討論。



知情官員表示，由於台商資金回流、海外資金陸續匯回，府院高層自6月起開始關注資金潮可能帶來負面影響，房價是其中之一，6、9月國發會兩度提醒相關部會注意房價與炒作問題，而各部會陸續展開盤點、研議抑制房價政策工具。高層人士說，一旦房市炒高後，年輕世代會對未來感到絕望，並不利國家發展與競爭力提升。



至於抑制房價政策出手時機，官員強調，除觀察房市相關指標外，新冠疫情後續發展也是關鍵，高層在討論時，認為目前還在防疫期間，政府紓困、振興措施持續實施，如對房市貿然推出管制措施，恐對經濟成長造成「雪上加霜」。



21日國發會已邀集相關部會討論目前房地產市場情況，及房市相關指標，包含內政部、財政部、金管會和央行均已盤點手上可動用的政策工具。



內政部方面，初步盤點二大政策工具，一是讓不動產交易資訊透明的「實價登錄2.0」修法，讓房價揭露落實到每個門牌，即時揭露預售屋售價；二是讓土地公告現值、公告地價評定合理反映市場價格的變動。



財政部初步盤點的二大政策工具是提高非自住者持有三戶以上房屋稅率，及適度提高房屋評定現值、合理評定房屋稅稅基。央行則是選擇性信用管制，金管會是對銀行房貸授信集中度過高進行個案列管。