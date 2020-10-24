攻數位科技 南台灣新創園落腳高雄前鎮

數位產業發展南北平衡，經濟部決定比照林口新創園模式，在高雄前鎮設置新創園，以數位科技為發展重點，吸引亞太地區的新創團隊落腳。地點位於高雄軟體園區旁的中油土地，並配合中油成功園區的設置計畫，以設定地上權方式辦理。此案預計2027年興建完成，同年7月開始營運。

根據經濟部規劃，此案將採取促參模式，邀請民間業者經營。估計2026年上半年啟動可行性評估與前置作業，下半年辦理公告與招商。對於招商規劃方向，經濟部指出，對象預計以營運管理、加速器、新創團隊三大類型新創生態圈企業為主，招商時將分別提供進駐空間租金優惠、加速器獎勵、定期透過大型新創展會提供進駐獎勵等作法。

據了解，園區共有三大發展策略，首先是「數位科技優先」，讓AI、IOT、區塊鏈、AR/VR等數位技術來刺激各行業發展，未來科技應用創新扮演產業轉型的引擎角色，所以將以數位科技為發展重點；其次是「結合優勢產業能量」，透過鼓勵既有產業成立加速器或成立天使投資資金方式、擁抱數位轉型、加速南部產業創新轉型。而「定位國際亮點」，發揮亞洲新灣區的地理位置，以亞太新創團隊落腳為目標，結合物流運籌、海油休憩、大型娛樂等資源來吸引國際創新。

過去高雄經濟發展以重工業起家，近年配合軟體園區建置，逐步帶動高雄的資訊及新興產業發展，至2019年底，全區總有312家廠商，並以資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業的廠商最多，合計占77.1％，開始出現吸引資訊軟體、數位內容、智慧應用等資通訊相關產業的群聚效應。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂指出，前鎮新創園將運用中油成功園區，以設定地上權方式招商營運，目前高雄已有自己的新創能量，包括15家創育機構、五處園區基地與十處共同工作空間等，在等待前鎮新創園建置期間，可先強化提供社群交流與加速器等功能。