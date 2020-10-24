健保準備金明年見底 陳時中暗示：漲健保費

健保安全準備金明年將低於1個月，衛福部長陳時中今再度暗示將調高費率，強調收支連動是二代健保精神，過去收的多，費率就調降，現在收的不夠，就應往上升，不能要降的時候降，要升卻不升，否則健保財務就會失衡。

陳時中今出席台北市醫師職業工會第4次年度大會，在會中發表健保政策的走向。陳時中表示，二代健保花了很多時間修法，在那之前健保財務支出由監理委員會、費用協定委員會管理，前者管收，後者管支。二代健保實施後，採取收支連動，將兩個委員會合併，促成健保會，由健保會管理收和支，支的時候要想到收，不能無限制地支出。

健保費率的上限是6%，在那以下都能自由調整，陳時中表示，2016年因為安全準備留下很多錢，一般保險費率從4.94%降至4.69%，整體費用喪失很多。之前收的多，費率就調降，現在收的不夠了，健保會會不會負責任把它往上升？

陳時中強調，一個法律訂定了、建立了基準，不能要降的時候降，要升的時候卻不升，這樣財務就會失衡。過去調降費率的時候，社會的壓力當然一定有，但我們要堅持的是，健保會起碼要把收支連動做出來。

對於醫界常要求強化部分負擔，減少醫療浪費，陳時中表示，部分負擔也不可能太高，否則就有排擠的效益在，民眾也會不敢看病、沒能力看病。他認為，可以收取一點部分負擔，對於弱勢族群，部分負擔則應該降低。

另一方面，對於旅外國人停復保問題，陳時中表示，全民健保的基本精神不是商業保險型態，而是國民共同負擔的社會保險，國人只要有納保資格，依法就需要加入健保，很多人是因為戶籍問題不能進來，但沒有戶籍問題的人就應根據能力負擔費用，才符合原本設計的精神。至於海外所得，這當然是個漏洞，有查核的問題，這些問題都可以解決。

（ 中時 林周義）

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