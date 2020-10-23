9月批發、零售、餐飲 創同期新高

經濟部統計處23日公布9月批發業營業額為9,521億元，創歷年同月新高，主要受蘋果智慧型手機新品延後推出，讓相關電子零組件拉貨動能遞延。而在疫情邊境管制下，國人出不了國，把國人消費留在台灣，因此零售業、餐飲業營業額同創歷年同月新高，而10月乃至第四季消費將比往年更好，零售業全年轉正機會相當大。



展望10月，統計處副處長黃偉傑指出，批發業隨消費性電子新品上市及國內零售端周年慶，預料將有拉貨動能，再加上因應疫情而生的遠距商機仍在，預估將年增3.5％至6.5％。至於零售業因百貨周年慶陸續登場，邊境管制把國人留在台灣消費，預期年增0.4％至3.4％；餐飲業則受惠10月雙連假聚餐與出遊商機，及百貨週年慶集客效應，但空廚等團膳營收仍受衝擊，估算10月營業額將年減0.5％至年增2.5％。



零售業全年轉正機率大

黃偉傑認為，零售業第四季只要年增1.8％就能拉回全年營業額到正成長，機率滿大。但餐飲業今年前三季年減5.9％，若全年要拉回正成長，第四季必須年增達18％以上，機率較小。



9月批發業營業額為9,521億元，創歷年單月新高、年增8.2％，其中推升三大動能，就是機械器具批發業、汽機車批發業，以及建材批發業。受到手機新品延後、拉貨動能遞延，機械器具批發業營業額年增11.1％，



而零售業營業額3,206億元，創歷年同月新高，年增2.9％，因國人邊境管制無法出國，讓百貨公司、超級市場、便利商店都呈現年增，但以免稅店為主其他綜合商品零售業，卻是年減23.9％。而宅經濟發酵，業者也積極轉型為網站銷售，讓零售業網路銷售額達828億元，年增20.3％。



餐飲業營業額647億元，年增0.3％，同樣因為疫情兩樣情，其中餐館業因適逢百貨週年慶帶來集客效應，年增2.1％，但各國邊境管制衝擊空廚營收，讓外燴及團膳承包業，年減29.4％。