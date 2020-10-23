9月工業生產指數 連八紅

受惠消費性電子新品備貨，華為禁令提前拉貨，經濟部23日公布9月工業生產指數為122.74，年增10.73％，其中製造業生產指數123.91，年增率11.32％，兩者不但同創歷史單月新高，也是連續八個月正成長。



展望未來，統計處副處長黃偉傑表示，受惠歐美年終消費旺季，加上各品牌消費電子新品陸續上市，將延續生產動能，但10月工作天數減少指數恐略減，預估10月製造業指數年增6.4％至10.7％之間，仍可望連九紅。



至於蘋果新品能否持續閃亮至10月、11月，他認為，必須視新品銷售情況而定。



9月工業生產指數年增10.73％，其中製造業年增11.32％，動能強勁，兩者已連八紅。黃偉傑解釋，消費性電子新品備貨需求釋出、新興科技應用穩定推展、華為提前拉貨效應發酵，加上傳統產業隨疫情趨緩，各國陸續重啟經濟活動，先前延後訂單開始回流，預期傳產訂單將可出現一定幅度成長。



整體第三季製造業生產指數120.17、年增6.02％，創下歷年單季新高，延續2019年第三季來連續五季正成長，今年累計1至9月較去年同期增加6.74％。



主要業別中，9月電子零組件業生產指數147.45為歷年單月新高，年增15.72％，為連續第十個月呈現二位數成長，是推升製造業成長主力，其中又以積體電路業表現最為亮眼，指數169.28、年增20.02％，也是連11個月二位數正成長，主因受惠5G、高效能運算、物聯網等需求強勁，及消費性電子新品推出前備貨效應。



液晶面板及其組件業因遠距應用與宅經濟商機持續發酵，帶動IT、電視面板生產續增，生產指數年增10.61％，增幅近36個月來最大。



傳統產業則全數轉正，機械設備受疫情影響遞延的訂單陸續出貨，再加上科技大廠積極擴建產能，需求轉趨活絡，生產指數年增10.15％；化學原材料業因電子用化學原料需求強勁，年增7.92％；汽車及其零件業因國內車廠推出新車並積極促銷，加上國際車廠陸續復工，年增5.81％；因全球逐步解封加上國際鋼鐵原料價漲激勵鋼價緩步回升，基本金屬業年增4.94％，再現曙光。