主計總處22日公布9月失業調查，受經濟活動回溫影響，9月失業率降至3.83％，惟就業人數仍較疫情前少了3萬多人，顯示勞動市場雖有改善，但還未回到疫情前的水準。值得注意的是，青年人「延緩尋職」的情況依舊存在。



國勢普查處副處長陳惠欣表示，我國失業率由8月3.99％降至9月3.83％，另外失業人數也比8月減少2萬，比過去五年的減幅來得大，顯示就業情況已有改善。不過，若從就業人數來看，9月仍比疫情前少了3.2萬人，比去年同月也少3千人，這說明就業情況還是受到疫情影響。



值得注意的是，青年人在疫情影響下延緩尋職（在家觀望，暫時不找工作）的情況依舊存在，陳惠欣表示，過去十年青年（20～24歲）畢業後於暑期尋職人數增多，會讓這個年齡層的勞參率提升2個百分點以上，今年只提升1.16個百分點，原本預期延緩尋職者會在9月陸續投入，但調查顯示9月20～24歲勞參率續降至59.2％，比去年同月還低，顯示青年人尋職的積極度還是不如往年，「延緩尋職」的情況依舊存在。



展望10月，陳惠欣表示，依往年情況（失業率有很強的季節現象）自9月起直到年底失業率會持續下降，9～12月約降0.1～0.3個百分點，據此研判今年10月失業率



此外，下半年進入消費性電子產品旺季，電子終端產業呈現拉貨潮，如智慧型手機、伺服器及新世代遊戲主機等電子元件，據勞動部統計，「電子零組件製造業」9月徵才人數為1萬128人（年增39.68％），為近三年同期最高，平均每位求職者有2.9個工作機會。



據統計， 9月各公立就業服務機構新登記求職人數總計6萬1,497人，月減0.16％，新登記求才人數為10萬314人，月減8.25％，求供倍數為1.63倍，平均每一位求職者有1.63個工作機會。