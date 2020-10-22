勞工退休有3筆可拿？不適勞基法也能存勞退

不少人容易將勞保、勞退搞混，一般來說，勞工至少會有兩筆退休金，也就是勞保老年給付、勞退，若有勞保新制，又有勞退舊制資格的人，則會有三筆，快來一次搞懂差異。

勞保老年給付是一種社會保險給付，符合一定條件時，可選擇一次請領或月領年金；勞工退休金又分成舊制、新制，由於上路的時間點不同，因此適用的勞工也就不一樣，只有少數人才能同時享有新、舊制度的年資；此外，勞保老年給付與勞工退休金是兩種制度，勞工適用勞退新制或勞退舊制，並不會影響勞保老年給付權益。

「勞退舊制」由雇主依每月薪資總額2至15%按月提撥到勞工退休準備金專戶中，屆時符合資格可請領退休金，適用的勞工對象有三種，第一種是工作15年以上年滿55歲者；第二種是工作25年以上者；第三種是工作10年以上年滿60歲者，符合條件可自請退休，並向雇主請領退休金，但舊制退休金不能選擇月退，只能一次請領。

不過，由於台灣中小企業多，加上勞工經常換工作，因此難以符合退休條件，以至於領不到退休金，為改善此現象，勞退新制於94年7月實施，規定雇主應為適用勞基法的勞工按月提繳不低於勞工每月工資 6%的退休金，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶，而該專戶為勞工所有，當年滿退休年齡時，即可向勞保局請領其個人專戶累積本金及收益。

勞退新制強制提繳對象為適用勞基法的勞工，包含本國國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶、永久居留的外籍人士；自願提繳對象則有4種，包括實際從事勞動的雇主、自營作業者、受委任工作者、不適用勞基法的勞工。

此外，根據勞工退休金條例規定，勞工可在每月薪資6%的範圍內，自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅，也就是勞工每月自提金額可全數從薪資所得扣除，因此薪資越高，可省的稅就越多，同時也能趁年輕多存退休金，拒當「下流老人」。

（文章來源：好險網、文／紀佳妘）