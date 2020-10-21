美宣布3筆對台軍售案 總額逾18億美元

美國政府21日一次宣布3筆對台軍售案，包括海馬斯多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F-16新式偵照莢艙等，總值約18.113億美元。這是美國總統川普上任後第8次對台軍售。

美國國防安全合作署（DSCA）21日發出新聞稿指出，國務院已經批准3筆對台軍售，並已正式知會國會。

第一筆軍售包括135枚AGM-84H增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、4枚AGM-84H SLAM-ER遙測飛彈與12枚CATM-84H空中訓練飛彈（CATM）與151項容器、備件與維修零件、支援系統與測試設備、培訓設備與工程後勤支援等，總額達10.08億美元。

第2筆軍售案包括11個「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器、64枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）M57戰術飛彈、7輛M1152A1高機動性多功能輪式車輛（HMMWVs）、11支M240B通用機槍、17個國際野戰炮兵戰術數據系統（IFATDS）等，總額為4.361億美元。

第3筆軍售案則是6枚「F-16新式偵照莢艙」（MS110）、3個可移動地面站與1個固定地面站，以及相關備件、維修零件、集成與測試設備、系統支援、人員培訓與後勤技術支援等，總額為3.672億美元。

不過，之前外媒傳出的MQ-9無人機與岸置魚叉反艦飛彈（CDCM），並不在這次的軍售名單中。

新聞稿也重申，這項軍售是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

新聞稿指出，軍售將能強化台灣因應當前與未來區域威脅能力，威嚇區域威脅並強化國土防禦。台灣能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中。新聞稿並強調，這項軍售不會改變區域基本軍事平衡。