獨家專訪 》英貿易部長：願助台風電本土化

英國貿易政策部長韓斯（Greg Hands）22日傍晚，將線上主持第23屆台英經貿對話會議，21日傍晚則見證台英簽署深化雙語教育合作協議，及18家台英半導體業者線上交流「化合物半導體開發技術」，同時簽署MOU，將拓展雙方半導體科技合作機會。

英國在台辦事處指出，英國南威爾斯是重要的化合物半導體聚落，21日由英國化合物半導體應用創新中心與台灣工研院，各邀九家元件設計與化合物半導體廠商，進行首次交流對話，並媒合潛在合作機會。台英經貿對話會議我方由經部政次陳正祺主持。

韓斯曾任英國下議院議員，2020年2月獲任命為國際貿易部貿易政策部長，處理英國貿易事務、推動貿易發展、協助鞏固與其他國家自由貿易協定、聯繫WTO、英國關稅政策等。

韓斯接受遠端專訪表示，目前台英雙方有很多對話，可望加速雙方貿易和投資關係，雙邊貿易正在快速、強勁成長，過去三年成長近30％，看好雙方貿易前景。

英國是世界最大離岸風電市場之一，韓斯指出，英國首相強森宣示，在新冠疫情後，維持英國在乾淨能源全球領先地位，建立綠色承諾，目標將離岸風電從30GW增加到40GW，滿足英國家戶使用量。這是英國達到2050零排放目標計畫之一，可望創造新優質工作機會，並提供低碳經濟更多商業機會。

韓斯指出，台灣正邁向乾淨能源道路，他樂見台灣達到更多目標，包括轉換為乾淨能源、減少碳排放。各國必須共同面對氣候變遷，可為轉型快速國家帶來更多的經濟機會。

吸引歐商投入同時，蔡政府希望培養本土離岸風電產業鏈，韓斯指出，目前有超過20家英國企業，與台灣本土合作夥伴，共同推動離岸風電建設，英國持續緊密與台灣確認未來發展關鍵領域，包括未來20年持續開發和維持離岸風電場域，為海洋工作者發展健康和安全標準，為船務工作人員提供特別訓練和海洋作業支援。另，在台灣為離岸風電產業成立研發中心，並希望與台灣共同發展「浮動式離岸風電」（floating wind）。

此外，蔡政府明年將開放美國含萊克多巴胺激素豬肉進口，引起民間輿論反彈。韓斯指出，台灣自2018年起，開放英國豬肉進口，是台英關係重要里程碑。他說，英國豬肉出口到台灣至今累計1千萬英鎊，約3.71億台幣，這只是剛開始而已。

韓斯認為，市場擁有更多選擇和競爭，永遠對消費者有利，英國豬肉在品質和來源，都有很高口碑，來自良好畜養環境和動物福利標準，從農場到餐桌，都有很高的品質保障。