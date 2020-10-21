新台幣狂升 工商大老喊話央行穩定匯率

新台幣狂升，三三會長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐21日向政府喊話，盼央行穩定物價，呼籲政府應對出口企業提出減稅、免稅方案。經長王美花則強調，政府會持續與廠商溝通、也會持續協助廠商。

據了解，新台幣強升對部分傳產出口廠商造成衝擊，府院高層早已密切注意並掌控中，政府擬研商協助受害產業具體做法。至於央行是否應控制新台幣走勢？知情高層說，該不該管，是否做得到，都要思考，政府已對匯率動向保持高度關注。

官員說，過去不只機械產業，連台積電等高科技產業都對新台幣升值表達關切，但美中貿易戰以來，供應鏈重組，加上產業升級，出口商獲利空間提升，抵消部分匯率虧損，受害產業在匯率波動受衝擊如何，政府將進一步了解。

三三會21日舉行例會，邀王美花發表專題演講，近期新台幣強勁飆升，引發企業關注，許勝雄、林伯豐都認為，新台幣強升，不利台灣出口、也不利競爭力。

許勝雄指出，從全球比較利益、競爭角度，貨幣政策要與國際競爭，也就是說，匯率升貶要參考競爭對手國，匯率升貶若是與競爭對手國同步，對競爭力影響就沒有那麼大，但新台幣升值還是會影響企業利益，希望央行能適度穩定匯率。

林伯豐則認為，強勢新台幣看來是無法回到過去水平，廠商雖能適應，但強勢新台幣會對台灣出口不利，使台灣國際競爭力下滑，政府應提出對出口企業的減稅、免稅方案。

王美花則回應表示，新台幣狂升對傳產壓力會比較大，但電子產品都有一套因應模式，政府會持續與廠商溝通，也會持續給予廠商協助。

此外，有關紓困措施，林伯豐認為，紓困應拉長年限，才能有效協助受疫情衝擊廠商渡過難關，惟許勝雄認為，目前受疫情衝擊、影響面較大主要在服務業，政府紓困重點應著重在受創服務業，製造業只要匯率穩定，「是OK的。」王美花則說，當其他國家經濟慢慢回溫後，「就不需要再紓困了。」

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