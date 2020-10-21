備妥百億疫苗銀彈 衛福部：明年Q1才可能買到

衛福部在紓困3.0追加預算中，匡列167.8億準備用於購買疫苗，這是否意味國內開發疫苗有望？全案21日送立法院朝野協商時，衛福部政務次長薛瑞元坦言，目前全球各國所開發的疫苗，大部分可能都得等到明年第一季才會有結果；因此，在今年底前，這筆預算可能仍無法執行。

因應新冠肺炎疫情，行政院第二度追加防疫紓困預算，總預算規模高達2,100億。全案送立院財政委員會審議後，針對朝野未達共識的部分，21日下午由立法院長游錫堃召集協商，各黨團已簽字同意，全案送10月23日的院會處理，預計當天將完成三讀。

其中，針對全球目前最關心的疫苗，衛福部除編列115億準備用來購買疫苗；另外也以「辦理相關防治工作」名義，編了52.8億，作為購置疫苗的應急金。換言之，衛福部已匡列了167.8億的銀彈，就等疫苗問世。

協商過程中，國民黨立委林為洲、曾銘宗接連表示，為了確保預算妥善執行，今年底前，如果有部會的預算使用未達5成，代表預算執行率欠佳，屆時就應到立法院進行專案報告說明。

但衛福部政務次長薛瑞元表示，就目前情況來看，各國所開發的疫苗，大部分都要到明年第一季才會有結果，也就是新冠肺炎的疫苗最快得到明年第一季才可能出現，在此之前都將無法執行。因此，他建議購買疫苗的預算若無法執行，希望能對立法院提出面報告即可。

但曾銘宗強調，隨著各國疫苗陸續問世，如果台灣搶購不到疫苗，這是何其嚴重的事情，衛福部怎麼能只想寫個書面報告就了事。

主持會議的游錫堃也認為，如果明年第一季還沒買到疫苗，衛福部確實應該到立院做專案報告，「就這麼裁定了」。

對此，薛瑞元仍不斷插話，堅持只要遞交書面報告的立場，讓主持會議的游錫堃頗為不滿，直接說「你們這樣也不行，那樣也不行，到時候立法院委員會直接安排報告，你們不來行不行？」游錫堃強調，明年第一季如果還買不到疫苗，衛福部就是應該到立法院報告，「我就這麼裁定了」。

針對規模2,100億元的紓困3.0追加預算案， 21日朝野黨團同意全案送10月23日的院會處理，預計當天將完成三讀程序。（中時 朱真楷）