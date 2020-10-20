綠電吸金 1至9月僑外投資達63.2億美元

僑外商持續來台加碼投資綠電！經濟部投審會20日公布9月投資概況，其中英商GRP III TAIWAN UK LTD以約新台幣67.8億元受讓取得永鑫能源股份等投資案，讓今年1至9月累計僑外商來台投資金額達63.2億美元，但由於去年9月基期較高，因此投資金額雖年減19.77％，但仍為近10年第四高、歷年第六高。



投審會表示，今年1至9月核准僑外投資件數為2,575件，較上年同期減少4.74％，投資金額計63.2億美元，年減19.77％。投審會解釋，去年9月因核准德商YUNLIN HOLDING GMBH以141億元增資國內允能風電公司，導致基期較高，因此前九月累計才呈現年減。



陸資來台投資方面，今年1至9月核准陸資來台投資件數為78件，年減27.10％，但投資金額約1.22億美元，年增39.62％。投審會指出，因8月核准港商鵬鼎國際（GARUDA INTERNATIONAL LIMITED）以新台幣15億元增資鵬鼎科技、陸資投資人荷蘭商NEXPERIA B.V.以680萬美元增資安世半導體。另，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,449件，核准投資金額計24.68億美元。



至於對中國大陸投資方面，今年1至9月核准件數為352件，較去年同期減少20.90％，投資金額為42.14億美元（約1,264億4,796萬元台幣），較上年同期增加49.39％。



對陸投資金額增加，主要在幾個大案，包括國喬石化以3.76億美元投資設立泉州國亨化學；廣達2億美元間接增資達富電腦（常熟）、裕隆汽車以2億美元間接增資納智捷（杭州）汽車銷售公司、台北富邦銀行以1.39億美元增資富邦華一銀行等所致。



另今年1至9月核准新南向國家來台投資件數為401件，較上年同期減少13.58％，投資金額為2.99億美元，較上年同期減少65.26％，金額減少主因是去年同期（前九月）核准澳盛銀行集團以160億元增加台北分公司營運資金、新加坡商星展銀行以新台幣22.5億元增資星展台灣商業銀行等大型投資案所致。