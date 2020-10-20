9月電子接單 創歷史新高

經濟部統計處20日表示，9月各項貨品接單表現優於預期，尤以9月電子產品訂單為160.5億美元，年增率29.7％的表現最為突出，不僅連續八個月呈二位數成長、也創下2010年6月以來、逾10年最大漲幅，同時創歷年單月及歷年同期新高。



經濟部表示，9月電子產品訂單表現亮眼，主因在智慧手機、穿戴裝置等消費性電子新品備貨加上遠距設備需求活絡，及5G通訊、高效能運算等新興科技應用持續拓展所致。



值得注意的是，資訊通信產品結束連6個月正成長，成為少數年減貨品，訂單金額139.3億美元，年減9.6％。統計處長黃于玲解釋，國際品牌智慧手機新品延後上市，相對去年基數較高，但遠距應用相關產品需求未減，筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等訂單續增，抵銷部分減幅。展望10月資通訊產品應會有較好表現。



而基本金屬與塑橡膠製品則傳出好消息，結束2018年11月以來的負成長。基本金屬製品9月訂單金額為22.1億美元，年增14.8％，寫下2018年5月以來最大漲幅；塑橡膠製品20.4億元，創歷年同月新高，年增13.9％，為2018年6月以來最大漲幅。



機械產品訂單金額18.9億美元，年增23.7％、為第三個月正成長。黃于玲指出，各國陸續解封復工，對機械設備投資增加，帶動印刷電路板、5G、半導體、自動化及醫療業等設備接單成長。



光學器材也因為遠距工作、教學、在家娛樂等宅經濟發燒，帶動筆電、電視等面板供不應求，再加上面板價格上漲，帶動訂單金額來到24.1億美元、年增19.6％為2017年9月以來最大漲幅。



另外，化學品仍被國際油價處於低檔所拖累、持續負成長，但幅度從雙位數大幅縮小至年減2.6％，訂單金額14.4億美元。