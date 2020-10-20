９月外銷訂單 首破500億美元

9月外銷訂單強強滾，不但連七個月正成長，接單金額首度衝破500億美元大關為500.3億美元，創歷年單月新高，年增率9.9％。經濟部預估，受國際智慧型手機品牌延後10月發布新品，展望10月外銷訂單有延續力道，預估將落在515至530億美元間，可望再創新猷。

9月外銷訂單表現遠優於預期，經濟部統計處長黃于玲解釋，主因受惠消費性電子新品備貨效應，宅經濟、遠距應用相關產品需求仍因疫情殷切，加上傳統貨品因各國陸續重啟經濟活動，終端需求回溫、各類接單貨品皆為正成長，因此創下歷年單月新高紀錄。

黃于玲預估，10月訂單金額將落在515至530億美元，為年增8.9％至年增12.1％間。由於第4季進入歐美年終銷售旺季，各國際品牌消費性電子新品陸續上市，加上疫情帶動宅經濟，及5G、高效能運算、 人工智慧等新興科技應用等，可望推升資訊通信及電子產品接單持續成長。不過她也說，進入秋冬疫情有再次擴散疑慮，中美貿易戰未見止歇等帶來不確定性，後續發展仍須密切關注。

統計處指出，今年第3季接單金額為1,410.8億美元、創歷年同季新高，年增11.9％，也是2018年第一季以來最大漲幅。累計前3季訂單金額為3,637.4億美元、年增4.2％。全年是否能轉正，黃于玲表示仍需觀察，但第4季接單金額一般比第3季接單更高，加上各國經濟若能陸續回溫，傳產將有撐，今年全年接單金額看法可往正向發展。

主要訂單來源中，中國大陸及香港訂單金額為143.6億美元，年增31％，這是2018年2月以來最大漲幅。黃于玲指出，大陸主要受到電子產品增加26.9億美元、增加57.8％最多，因大陸IC設計、印刷電路板、面板的生產模式是和台灣分工，終端消費性電子產品多在大陸組裝，近期因新品上市，帶動上游零組件接單暢旺，遠距商機帶動終端產品及面板，加上大陸布建5G等基礎建設等零組件需求，還有華為效應餘波盪漾，9月出現一些電子產品短單、急單。

另美國、日本接單都創下雙位數成長。美國訂單金額為149.2億美元，年增11.1％，以電子產品增加7.3億美元、年增20％較多，基本金屬增加1.5億美元、年增37.3％，機械產品增加1.3億美元、增30.8％第三；日本訂單金額為28.9億美元，年增10.1％，以資訊通信產品增加2.4億美元、年增42.4％較多，其次為電子產品增加0.9億美元或增15.5％。