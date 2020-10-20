中經院上修今明年經濟成長

台灣經濟表現好上加好！中華經濟研究院20日宣布，二度上修2020年、2021年台灣經濟成長率估值至1.76％、3.42％，與4月間的首次估測值相較增加0.8個百分點，明年成長率甚至較今年呈現翻倍。中華經濟研究院長張傳章表示，出口、投資、消費淨需求的三項因素，帶動台灣經濟呈現V型發展。



張傳章指出，全球主要國家、區域經濟活動因疫情趨緩而日漸回復，多數機構近期多數上修2020年經濟成長率，如IHSMarkit、IMF等；台灣2020年上半年成長表現已是各經濟體少有的正成長，下半年更進一步展現成長力道，中經院預估2020年第三、四季經濟成長率約為2.77％、2.55％，併計上半年平均成長率0.78％後，全年成長率約為1.76％。



至於2021年經濟成長率，中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲表示，基於期待疫情可控的情形下，預估成長表現可望更上層樓達到3.42％，民間消費和固定資本形成均持續顯著成長，但因需考量全球疫情的反覆擴散，各國紓困與振興方案使得政府債務赤字高築、中美貿易戰和美國大選恐形成新的預測風險，中經院的估值較主計總處、瑞銀集團的估測偏低。



2020年台灣經濟表現跌破各國際機構的眼鏡，張傳章說，「還是自己人比較懂自己國家」，就成長模式觀察，2020年呈現內平外溫情勢，雖然國內需求與國外淨需求都對經濟成長分別提供正向貢獻0.94、0.82個百分點，但內需方面，上半年以投資為主的國內資本形成，成為經濟主要支撐。



至於民間消費則因隔離、管制導致負成長，及至下半年才因解封、振興三倍券挹注等，對經濟成長提供正向貢獻，全年而言，民間消費對經濟成長貢獻仍為負值，內需維持正向貢獻多仰賴國內投資挹注。



彭素玲分析，台商回流熱潮源源不斷，雖然去年下半年國內投資基期已高，但今年公部門投資成長，加上重量級外商投資挹注，第三、四季年增率分別為5.49％、4.58％，合計全年國內投資成長4.76％，其中，民間投資年增率約2.55％、政府投資年增10.88％、公營事業投資成長26.39％，「投資成長挹注，帶來今年經濟成長模式呈現內外持平發展」。