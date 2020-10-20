美殺華為爽到台廠 外銷訂單首破500億美元

美國華為禁令果然為台廠帶來轉單效益！經濟部統計處今天發布9月外銷訂單，金額500.3億美元，創下歷史單月新高，年增率9.9％，拉出連7紅。好表現除iPhone 12帶動科技貨品外，傳產業全走出疫情陰霾，三大貨品亮出兩位數正成長紅字。值得注意，大陸下單年增率破3成，創2年9個月來新高，反之美國下單連3個月走弱。

對於9月外銷訂單連7月成長，且破500億美元，優於預期。經濟部統計處處長黃于玲分析，主因除了iPhone 12手機等消費性電子產品備貨效應，帶動電子產品、光學器材接單持續成長。傳統產業因各國解封重啟，除化學品外，由負轉正是原因。

Covid-19疫情發生後，傳統產業受害甚深，前幾個月多呈兩位數衰退。不過這次基本金屬、塑橡膠貨品都由黑轉紅，各成長14.8％、13.9％，機械業年增擴大到23.7％，僅化學品衰退，但減幅也從雙位數大為縮小至負2.6％，。

對於傳產後續力道，黃于玲說要看各國景氣回復力道，不過看好第四季傳統產業有撐，全年可望保持正成長。

科技業方面，電子產品與光學器材貨品年成長29.7％與19.6％，但資通信意外負成長9.6％。黃于玲解釋，主要是部分國際品新機延後上市，去年基期又較高關係。

這次下單地區大陸表現亮眼，訂單金額143.6億美元，成長31％，不但力道大幅領先各國，也是2018年1月後的新高。至於美國訂單成長14.9％，是3個月來最低，歐洲則年減12.2％。

黃于玲說明，大陸成長貨品主要也是靠電子產品，其他像是光學器材、塑橡膠也是成長。因為IC設計、印刷電路板需求，終端消費品在大陸組裝。另外就是華為效應餘波，為台廠代帶來短單急單需求。

（中時 王玉樹）

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