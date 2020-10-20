基本工資調漲民眾無感 漲不到自己身上

勞動部決定基本工資要調高到2.4萬元，但多數民眾無感。據國泰金控20日公布的國民經濟信心調查，有68.6％的受訪者認為自己工作的單位，2021年並不會跟進調薪，25％則認為自家公司會跟進調薪，幅度在3％以內。

國泰金調查亦顯示，10月有18.8％的受訪民眾覺得未來半年工作會比現在好找，認為比較難找工作者也降到4成以下，來到39.3％，即未來就業樂觀指數10月是-20.5，是今年2月以來最樂觀的時刻。國泰金每月調查國民經濟信心指數時，會同步依時事調查民眾感受，勞動部在8月18日召開基本工資審議委員會，決議基本工資月薪從新台幣2.38萬元調高到2.4萬元，調幅約0.8％；時薪則由158元調至160元，調幅約1.3％。

由於國泰金是針對其銀行、保險客戶定期發出網路電子問卷，由答的客戶可能大部分都是白領階級，對基本工資的調高相對無感，且有近7成認為就職的單位並不會因為基本工資調高，而在2021年跟進調薪，與去年國泰金調查調薪結果相近。

在歷經新冠肺炎之後，10月有61.8％的受訪者覺得未來半年自己的薪水都不會變動，但有17.9％覺得自己未來半年的薪水會比現在高，此比率連六個月上升，未來薪資樂觀指數10月來到-2.4，是3月以來