萊豬吃一次沒問題？王美花這樣說

美豬議題持續發酵，朝野立委要求政府對含萊克多巴胺美豬新增單獨貨品號列（CCC Code），以便在進口時進行源頭管理，財政部關務署昨也邀各機關代表進行討論但無共識，經濟部長王美花強調，沒必要這樣作，若真的要增列貨號，在世界貿易組織（WTO）也會被挑戰；藍委要求帶頭吃豬肉直播1個月給全民看，王部長強調「一次沒有問題」！

指增列貨號 在WTO會被挑戰

關務署昨邀相關單位討論，讓萊豬與非萊豬、萊豬內臟與非萊豬內臟做出區隔，是否設立單獨號列，據了解，會中並非口徑一致贊成王美花看法；立委邱臣遠指出，新增美豬貨號技術上沒有問題，只要公協會等團體申請，基改黃豆和非基改黃豆在進口時就有不同貨號，為什麼萊豬就不行？國貿局也表示有相關流程可以執行，經濟部該以國民健康為重，不要馬上就對立委的提議打回票，要多和美方溝通。

據了解，新增貨品分類號列原則，包括貨品主管機關為貿易管理及統計需要，可向國貿局提出建議，國貿局會在詢問相關機關及關務署同意後辦理公告事宜。

藍委費鴻泰等也在立院財委會要求，關務署邀集的跨部會協商，應全程錄音錄影，並提供立院所有發言人逐字稿，就是想讓反對意見不被埋沒，但綠委質疑有逾越行政權之虞，改為應提供各部會與會代表發言重點摘要。

國貿局直言 有方法可執行

王美花說，動物添加物約有100多種，台灣過去從來沒有針對動物添加物獨立訂定貨號，管理上也會更複雜，全球也沒有國家這麼做，WTO有幾項原則如國民待遇、不歧視、必要性原則等，如對萊豬新增號列會被挑戰違反必要性原則，未來在談雙邊和區域貿易協定時，會被要求處理相關問題。

立委賴士葆質詢指出，新增貨號才有可能了解源頭，明年元旦萊豬就要進口，王美花可否帶頭吃豬肉直播1個月給全民看？對此王美花說，台灣豬肉比較好吃，她都會到菜市場去買台灣豬肉。對於是否接受直播，王美花回應「一次沒有問題！」

王美花指出，開放萊豬符合國家利益及未來總體戰略目標，台美雙邊貿易關係過去受阻於「技術性問題」，未能持續推進，如今選擇在台灣最具國際吸引力的時候，處理這個問題，有助於爭取額外的經貿利益，展現參與區域經濟整合的決心。

（中國時報 許昌平 、 王莫昀）