工商團體催生 新南向商業泡泡

繼「外交泡泡」後，政府積極推動「旅遊泡泡」，工總、商總、工商協進會三大工商團體以「挽救國內經濟」為名，鎖定新南向國家為可突破的優先目標，強烈呼籲比照辦理，推動「商業泡泡」。有鑑於推動「商業泡泡」或超前部署境管解牽涉諸多部會，工商團體強烈建議由行政院副院長統籌協調。

工商團體對爭取開放境管的行動持續加溫，工總理事長王文淵日前率先提出，有限度寬鬆邊境管制；三三會21日將邀經濟部長王美花談「後疫時期的經濟展望」，與會企業將主動提出推動「商業泡泡」的呼籲及建言。

面對疫情恐成為新常態，國際間多國正在積極協商、彼此解除防疫限制，政府日前推動美、日、捷克等國「外交泡泡」的成功入境模式，更著手推動台灣與帛琉的「旅遊泡泡」，三大工商團體認為，也應有「商業泡泡」，位台灣在疫後時機的經濟發展搶得機先。

三大工商團體指出，台灣對外貿易依存度極高，如持續對防疫採取嚴苛的邊境管制，勢將對經濟產業造成更嚴重傷害，雖然指揮中心有條件開放入境的短期商務人士，但已陸續看到許多國家嘗試突破，不只挽救國內經濟，如要盡快掌握國際經貿活動的主動地位，工商界領袖們直言，目前開放境管的力度是不足的，強烈呼籲政府推動「商業泡泡」。具體而言，有以下五點建議：

一，不論是推動「商業泡泡」或超前部署境管解除，皆牽涉諸多個部會，建議由行政院副院長居間擘畫與協調。

二，對與我國商務往來密切，或與我共組防疫供應鏈的國家地區商務人士，例如新南向國家等，建議只要透過在搭機前14天起進行測溫等自主健康監測，及取得搭機前三天採檢的核酸檢驗陰性後，可免除14天的隔離規定。

三，只要落實「防疫新生活運動」配合實名制，及落實個人防護措施，建議開放國內舉辦各類大型展銷活動，並洽邀國際買主依上述開放境管方式來台觀展採購。

四，國際間已有多國正積極協商，透過彼此解除防疫限制，共組防疫供應鏈，建議政府積極建立各國對台灣的信任感，以力求先期參與，並能與他國共組防疫供應鏈，挽救台灣經濟。

五，國際交通運輸航線攸關貨品進出口，國際間商務人員往返台灣洽談商務的便利性，以及商機的掌握，政府應盡速早回復疫情爆發前的既有航線航班。